Une manifestation contre les mesures sanitaires à l’Î.-P.-É.

Les manifestants ont demandé au gouvernement la suspension de toutes les mesures sanitaires imposées aux élèves dans les écoles, notamment le port du masque. Le groupe a aussi exprimé son opposition à la vaccination des enfants.

Le port du masque obligatoire imposé aux élèves de l'île a fait l'objet de critiques lors de ce rassemblent au centre-ville de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les manifestants ont indiqué que, selon eux, les restrictions en place ont un impact négatif sur la santé mentale des enfants.

Des organisateurs ont aussi récolté des signatures de participants afin d'avoir une liste de personnes qui soutiennent leur cause.

Les manifestants demandent la fin du port obligatoire du masque pour les enfants à l'école. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le groupe a voulu interpeller directement la ministre de l’Éducation de l’île, Nathalie Jamieson, afin de lui donner un document contenant leurs préoccupations. Toutefois, ni la ministre ni de représentants de son ministère n'étaient présents à l’entrée du bâtiment provincial.

La manifestation a pris fin quelques minutes avant la conférence de presse de la santé publique sur l'évolution de la pandémie de COVID-19.

La population fatiguée

En conférence de presse, mardi après-midi, le premier ministre Dennis King a commenté cette manifestation ainsi que celles en cours à Ottawa.

Il a dit comprendre qu’une partie de la population est insatisfaite des mesures sanitaires, compte tenu de la durée de la crise sanitaire initiée en mars 2020.

On comprend que tout le monde est très fatigué […] plus on avance dans cette pandémie, plus les personnes seront fatiguées , déplore Dennis King.

Il souligne que son gouvernement se fie aux données scientifiques et que ses décisions visent la population en général. Dennis King explique que les décisions de santé publique ne peuvent pas s’appuyer sur des croyances et des visions personnelles.