Réseaux sociaux : des influenceurs noirs dénoncent des écarts de rémunération

Sandy Esprit vit à Ottawa et est une influenceuse depuis 4 ans. Avec plus de 11 000 abonnés sur sa page Instagram, la mère de famille présente du contenu axé principalement sur la beauté, et la maternité.

Elle confie avoir fait face à des micro-agressions en ligne que ce soient de la part de trolls ou encore de certaines marques qui invalident son statut d’influenceuse. Quand on dit que le Canada est une place multiculturelle, qu’on embrasse la diversité, l’inclusion [...] ce n’est pas toujours vrai , croit-elle.

« Tout d’un coup, une marque arrive et te dit que ton affaire n'est pas légitime. Ce n’est pas juste non plus de dire ça juste parce que je ne suis pas blanche. [...] Être afro-canadienne, je connais le jeu. » — Une citation de Sandy Esprit, influenceuse

Jennifer Jackon connue sous le pseudonyme Thejennjackon est aussi Ottavienne. Sa plateforme a atteint plus de 31 000 abonnés sur Instagram et plus de 145 000 sur sa chaîne YouTube. Les défis dans la vie réelle s’appliquent aussi en ligne : le racisme , dit-elle.

« Il y a un écart énorme dans la somme qu'une marque est prête à payer à un influenceur noir et celui qu’elle offrira a un influenceur blanc. J’ai une grande plateforme. J’ai besoin d’être payée équitablement et d’être payée exactement ce que je vaux, pour la quantité de travail que je fournis. Ce sont les plus grands défis » — Une citation de Jennifer Jackson, influenceuse

Selon Priya Chopra, fondatrice de l’entreprise Double Shot, une agence de gestion d’influenceurs et de talents, il ne fait aucun doute qu'il existe un écart de rémunération.

Bien qu'il soit difficile de quantifier l'écart au Canada, une récente étude rapportait qu'aux États-Unis, l'écart de rémunération entre les influenceurs blancs et les influenceurs PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) était de 29 %. Si l'on se concentre spécifiquement sur l'écart entre les influenceurs blancs et noirs, l'écart se situerait à 35 %.

Grâce à nos recherches, nous avons découvert que les influenceurs [PANDC] sont également plus susceptibles de sous-coter leur travail, en particulier lorsqu'ils ne sont pas représentés par une agence , note Mme. Chopra.

Elle croit que la situation est d’autant plus grave que les mesures recherchées par certaines marques excluent, parfois, des opportunités de contenu payant pour les influenceurs PANDC.

« Les marques ont parcouru un long chemin en adoptant des campagnes plus diversifiées, mais la question de la diversité de façade est toujours prédominante, ce qui fait que de grands groupes de talents [PANDC] sont entièrement négligés. » — Une citation de Priya Chopra, fondatrice Double Shot

Même son de cloche du côté de Myriam Brouard, professeure adjointe en Marketing à l’École de Gestion Telfer de l’Université d’Ottawa. Elle explique que les influenceurs de la culture dominante vont également avoir des avantages allant au-delà des rémunérations, en faisant augmenter leur notoriété. Ils vont avoir plus d’opportunités avec les marques, les émissions, tout ce qui est connexe .

Myriam Brouard s'intéresse aux enjeux tels que la consommation des médias numériques, le marketing des réseaux sociaux. Photo : Myriam Brouard

Elle aborde aussi la question de la censure qui, selon elle, semble davantage peser sur les minorités culturelles. C’est très facile que les comptes des créateurs de contenus noirs soient supprimés [...] Il y a plus de vérifications qui sont faites, plus de gens qui vont reporter le contenu comme inapproprié .

Vers de meilleures conditions pour les influenceurs de la diversité

Afin de rétablir l’équilibre entre les influenceurs, certaines compagnies de gestion ont leur propre stratégie.

Aurélie Sauthier, présidente de l’agence Made In, explique travailler en amont à conscientiser les clients sur le coût par mille des influenceurs de la diversité. On va chercher la diversité dans nos campagnes toutes catégories confondues .

« Parfois, certains [influenceurs de la diversité] parlent deux langues [...]. Ils vont avoir un pourcentage de leur audience dans d’autres pays, à l’extérieur du Canada. Ce qui va faire que l’audience au Canada va être moins importante. On essaie de conscientiser le client à ne pas focaliser sur un chiffre, mais de le voir dans sa globalité. » — Une citation de Aurélie Sauthier, présidente de l’agence Made In

La professeure Myriam Brouard croit qu’il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire au niveau de la diversité et de l’inclusion dans la fonction marketing .

Selon elle, il faut reconnaître la juste valeur des communautés culturelles sur ces plateformes-là .

L’experte en marketing ajoute que les plateformes numériques devraient revoir leurs politiques en matière de droits d’auteur afin qu'ils soient octroyés au créateur initial des contenus. Elle réclame pour sa part plus de transparence sur les réseaux sociaux à cet égard.

L’anglonormativité fait de l’ombre aux français

Par ailleurs, sur les plateformes numériques, ces créateurs afro-canadiens utilisent soit le français et l'anglais ou uniquement l’anglais. Certains sont convaincus que leur évolution dans le marketing d’influence dépend davantage de l’usage de la langue anglaise au détriment du français qu’ils ne rejettent pas en dehors des réseaux sociaux.

La francophone, Sandy Esprit choisit de s’exprimer en anglais sur les réseaux sociaux afin de rejoindre une plus large plateforme. Elle dit toutefois, vivre sa francophonie à travers son accent. Surtout si je suis fatiguée, il y a l’accent francophone , dit-elle en riant.

« Si une personne me pose une question en français, je vais répondre en français » — Une citation de Sandy Esprit, influenceuse

De son côté, l’influenceuse Jennifer Jackson a décidé d’utiliser principalement l’anglais sur sa plateforme dans le but d’attirer les marques de partout, particulièrement celles des États-Unis.