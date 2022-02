L’économie du Canada a renoué avec son niveau prépandémique en novembre

La croissance de novembre marquait une sixième expansion mensuelle de suite, et celle-ci a poussé l'économie 0,2 % au-dessus de son niveau de février 2020, soit avant la pandémie, a précisé l'agence fédérale.

Des gains ont été observés en novembre dans le secteur du commerce de gros, qui a connu sa plus forte croissance mensuelle depuis juillet 2020, et dans celui de la fabrication.

Les services d'hébergement et de restauration ont également tous deux enregistré des augmentations, les voyageurs étant plus nombreux et les restrictions sur la capacité, plus souples dans les bars et les restaurants en Ontario et au Québec.

Statistique Canada a également indiqué que son estimation initiale pour décembre suggérait que le produit intérieur brut PIB réel était resté essentiellement inchangé pour le dernier mois de 2021, ce qui porterait la croissance pour l'ensemble de l'année à 4,9 %.

Le résultat, qui ne sera pas finalisé avant le mois prochain, représente un revirement par rapport à 2020, lorsque l'économie canadienne avait connu sa pire année jamais enregistrée, la production ayant diminué de 5,4 %.

Statistique Canada a estimé que l'économie avait augmenté à un taux annualisé de 6,3 % au cours du quatrième trimestre.

La Banque du Canada a averti la semaine dernière qu'elle s'attendait à ce que le variant Omicron freine les dépenses au premier trimestre et ralentisse la croissance à un taux annualisé d'environ 2 %.

Royce Mendes, directeur général et chef de la stratégie macroéconomique chez Desjardins, a indiqué qu'il s'attendait à ce que l'économie se contracte en janvier, sous le poids d'Omicron.

Il a ajouté que la croissance au quatrième trimestre dépasserait probablement les prévisions de la banque centrale, compte tenu de la bonne lecture de novembre, ce qui laisse la Banque du Canada sur la bonne voie pour relever son taux d'intérêt directeur à partir du mois de mars.