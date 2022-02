Pierre-Yves Roy Desmarais en tête des nominations aux Olivier

Pierre-Yves Roy Desmarais, âgé de 27 ans, se retrouve nommé dans les catégories du numéro d’humour, de la capsule ou sketch web humoristique, de la découverte et de l’Olivier de l’année.

Dans cette dernière catégorie reine, il est en concurrence avec Rita Baga, Sam Breton, Mathieu Dufour, Katherine Levac, Mariana Mazza, Christine Morency, François Morency, Arnaud Soly et Rosalie Vaillancourt.

Rosalie Vaillancourt, François Morency et Arnaud Soly finalistes

À noter également les autres nominations de Rosalie Vaillancourt pour Rosalie : la comédie musicale (Série web humoristique de l’année), de François Morency pour la troisième saison de Discussion avec mes parents (Texte de l’année : série télé ou web humoristique) et d’Arnaud Soly, pour Cowboys et indiens avec Julien Corriveau (Texte de l’année : capsule ou sketch télé/web humoristique). Simon Delisle et Jo Cormier cumulent aussi deux nominations.

L’humoriste Silvi Tourigny voit son nom cité dans trois catégories : numéro d’humour de l’année pour Vasectomie, texte de l’année : capsule ou sketch télé/web humoristique et capsule ou sketch web humoristique de l’année pour Noël en Carole-finement.

Soulignons aussi les deux nominations des séries télé ou web Les beaux malaises 2.0, Discussion avec mes parents – saison 3, Les Appendices : de retour après la pause, Teodore pas de H et Top Dogs : Agents Doubles Doubles.

C’est le vote du public qui déterminera l'attribution du prix de la Capsule ou sketch web humoristique de l’année.

Le 23e Gala Les Olivier se déroulera en direct, mais devant un public très restreint, qui sera principalement composé des artistes en lice. Il sera diffusé le dimanche 20 mars, à partir de 20 h, sur ICI Télé et en ligne.