Une résidence détruite par le feu à Saint-Ulric

Le propriétaire de la résidence située sur la rue Carillon, Dominic Sirois, a été réveillé par le détecteur de fumée vers 3 h 45.

Le détecteur de fumée pis la fumée ça m'a réveillé, raconte-t-il. Là, j’ai lâché un cri à ma fille, un cri de mort. Elle a pas eu le choix de descendre. On est tous sortis avec les deux chiens. J’ai réussi à récupérer quelques manteaux sur le bord de la porte et on est sortis de là. Tout le monde est correct.

Le feu a réveillé le propriétaire de la maison vers 3 h 45 la nuit dernière. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Selon le directeur du service incendie de la Ville de Matane, Pierre Dugré, 16 pompiers de Matane et de Baie-des-Sables ont combattu le feu.

Tout s'est bien passé, dit-il, mais avec un froid de 31 degrés Celsius, ç'a n'a quand même pas été facile. L'absence de vent nous a facilité la tâche.

Le feu aurait pris naissance au sous-sol, mais la cause exacte n'as pas encore été déterminée.

La résidence est une perte totale. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de l'incendie.