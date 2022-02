Des prix records pour l’essence dans l’Est-du-Québec

Le prix de l'essence a connu une hausse importante au Québec mardi, dépassant 1,60 $ à certains endroits en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent.

C'est une hausse qu'on remarque un petit peu partout au Québec , explique la porte-parole de CAA Québec, Andrée-Ann Déry.

« On atteint des prix records, en fait plus les prix augmentent, plus ce sont de nouveaux records qu'on remarque. » — Une citation de Andrée-Ann Déry, porte-parole de CAA Québec

Elle indique que lundi, le 31 janvier, les indicateurs pétroliers ont augmenté, laissant présager la hausse des prix à la pompe qui s'est concrétisée mardi.

Les stations services ont vu leur marge prélevée au détail s'amincir. À certains endroits, dont à Québec, la marge prélevée au détail était de 3 ¢. Avec 3 ¢, les stations services ne font pas nécessairement leurs propres frais , précise-t-elle.

Selon CAA Québec, en ce 1er février 2022, le prix réaliste à la pompe, calculé en fonction du prix d'acquisition et de la marge au détail, est de 1,64 $ en Gaspésie, 1,61 $ au Bas-Saint-Laurent, et de 1,58 $ sur la Côte-Nord. Toutefois, dans ces trois régions, le prix moyen à la pompe est inférieur au prix réaliste calculé par l'organisme.

Mme Déry explique que les tensions entre l'Ukraine et la Russie, qui créent de l'incertitude sur le marché international, peuvent expliquer en partie cette hausse des indicateurs pétroliers, d'autant plus que la Russie est un pays producteur de pétrole.

Aussi, dans les derniers mois, on sait que la demande en essence a fortement augmenté, même si l'Organisation des pays exportateurs de pétrole tarde toujours à hausser sa production suffisamment, donc l'offre ne suit pas nécessairement la demande mondiale , ajoute-t-elle.

Bref, la hausse du prix d'acquisition qui résulte de tout ça fait en sorte que les stations services n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leur prix à la pompe , conclut la porte-parole de CAA Québec.

Rouler moins vite pour économiser

Mme Déry recommande de magasiner sa station service puisque les prix ne sont pas les mêmes partout, ainsi que d'adapter sa conduite et de bien gonfler ses pneus pour économiser de l'essence.