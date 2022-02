Énercycle lance l’appel d’offres pour les bacs bruns en Mauricie

Il faut faire nos appels d’offres tôt à l’avance, une année au moins à l’avance, pour nous permettre de pouvoir de les avoir. C’est ce qu’on a fait, et ça respecte exactement l’échéancier qu’on s’est donné il y a déjà plus d’une année , a soutenu Michel Angers, président d’Énercycle, au micro de l’émission Toujours le matin.

Ce dernier assure que les bacs seront distribués à la population pour 2023 même si les autres étapes du projet, comme le centre de traitement des matières compostables, devaient accuser un retard. Ce centre permettra notamment d’extraire du biométhane à partir du compostage des matières récoltées.

On est présentement en appel d’offres pour le centre de traitement de biométhanisation sèche. Donc au mois de mars, on va être en mesure de savoir qui remportera la mise et, par la suite, ce sera la construction de cette usine, qui va dans un premier temps, pouvoir produire également du biogaz qu’on pourra vendre à Énergir à bon prix, et on pourra aussi faire du compost par la même occasion , rappelle Michel Angers, ajoutant que le compost pourra également être distribué aux municipalités et aux citoyens.

Michel Angers explique que des entreprises pourraient disposer des matières compostables récoltées dès avril ou mai 2023, s’il y avait un retard dans la construction du centre de traitement.

Si l’usine est prévue pour janvier 2024 environ, pour les 6-7-8 mois [sans centre de traitement], bien ce sera un centre de transfert et on amènera nos matières résiduelles dans une autre municipalité qui va les traiter en attendant que nous soyons capables de le faire.

« C’est l’engagement que nous avions pris avant l’été 2023, et on va respecter cet engagement. » — Une citation de Michel Angers, président, Énercyle

Selon lui, Énercycle est admissible à une subvention pour couvrir le tiers du prix des 80 000 bacs bruns.