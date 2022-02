Une décision a été rendue récemment par le Tribunal administratif du travail concernant un télétravailleuse qui a chuté dans les escaliers de son domicile en allant manger.

Le tribunal a conclu que c'était un accident de travail puisque l'événement répondait aux critères de la Loi.

Me Marie-Claude Riou, avocate en droit du travail à Sherbrooke, explique qu’un accident de travail est un événement imprévu et soudain qui survient par le fait et à l'occasion du travail.

On peut avoir un accident de travail lorsqu’on développe une tendinite en position assise à l’ordinateur par exemple , explique-t-elle.

« Cela peut aussi être plus large. Une réclamation a déjà faite par un employé qui a perdu pied en sortant de son véhicule ou un autre qui s’est blessé en soulevant des documents. » — Une citation de Me Marie-Claude Riou, avocate en droit du travail à Sherbrooke

Obligations des employeurs et employés en télétravail

La Loi sur la santé et sécurité au travail prévoit que l'employeur fournisse un lieu de travail adéquat à l'employé, même si celui-ci se trouve à la maison.

Cela comprend notamment des équipements ergonomiques avec un bureau et une chaise à la bonne hauteur.

Le travailleur doit cependant lui aussi s'assurer de prendre des mesures pour que son environnement de travail soit adapté.

Selon Me Marie-Claude Riou, l'employeur devrait se doter d'une politique pour encadrer le télétravail, et prévoir une procédure pour vérifier l'ergonomie du poste de travail de l'employé à domicile, en cas de besoin.

Retour au travail après la COVID et tests

Par ailleurs, en ce qui a trait aux les travailleurs positifs à la COVID-19, un employeur ne peut les obliger à passer un test rapide avant de retourner au bureau.

Comme les tests PCR sont réservés à une clientèle précise, comme les travailleurs de la santé, et que les tests rapides sont difficiles à obtenir, Me Marie-Claude Riou soutient que les entreprises ne peuvent en faire une exigence pour revenir au travail.

Cependant, il faut suivre les règles relatives à un isolement de cinq jours lorsque les gens sont vaccinés, et favoriser le télétravail le plus longtemps possible.