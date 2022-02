Un million de vaccins contre la COVID-19 ont été administrés en Estrie

La prise de rendez-vous diminue un peu partout, comme partout au Québec, mais un peu moins rapidement que dans d'autres régions, souligne le directeur de la campagne de vaccination au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Jean Delisle. Pour le mois de février, 58 % de l'offre de rendez-vous est réservée.

Selon Jean Delisle, on comprend que les gens qui étaient intéressés à obtenir rapidement leurs doses sont venus.

« On a fait de la vaccination massive avec des journées de plus de 7000 en janvier, à plusieurs occasions. Et là, on est à 3000, 4000. » — Une citation de Jean Delisle, directeur de la campagne de vaccination en Estrie

L'autre élément expliquant cette baisse est le fait que de nombreuses personnes ont été infectées par la COVID-19 pendant les mois de décembre et janvier, et attendent quelques semaines avant d'obtenir une autre dose.

Les recommandations changent, souligne le Dr Alain Poirier, directeur régional de la santé publique. Quand on a été vacciné deux fois et qu'on a fait la maladie [...] Vous êtes assez bien protégés. L'intervalle serait d'un minimum de 8 semaines et d'un maximum de 12 semaines pour aller chercher la troisième dose.

« La maladie, après deux doses, c'est aussi l'effet d'un booster. On a déjà une bonne protection [...] Mais ce n'est pas un défaut d'aller chercher une dose de plus. Ce n'est pas un problème! » — Une citation de Dr Alain Poirier, directeur général de la santé publique en Estrie

Le Dr Poirier souligne qu'une personne ayant eu ses deux premières doses et ayant contracté la maladie doit attendre de 8 à 12 semaines avant d'aller chercher la dose de rappel. Photo : Radio-Canada

Retour de la vaccination sans rendez-vous et de l'unité mobile

Jean Delisle invite par ailleurs les gens à aller chercher une dose de rappel, surtout à l'approche de la semaine de relâche.

Il rappelle que les gens peuvent depuis quelques jours obtenir un vaccin sans rendez-vous, et mentionne que le CIUSSS réfléchit à l'idée de relancer des unités mobiles pour vacciner, par exemple, sur le site des cégeps, des universités ou encore dans certaines résidences privées pour aînés. La vaccination dans les écoles doit également reprendre sous peu.

En raison de ce ralentissement, le site Bowen ouvert pour la vaccination des travailleurs essentiels diminuera ses heures de services, et pourrait fermer ses portes.

Les militaires, venus prêter main-forte aux équipes en Estrie, devaient par ailleurs quitter le site le 4 février, mais l'entente se terminera le 2, en raison de la diminution de la fréquentation au site Bowen.

Des militaires participent aux efforts de vaccination à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Leur contribution importante a été plus du point de vue d'aides de service, ou d'agents administratif , souligne Jean Delisle.