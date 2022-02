Le Centre des générations de Caraquet coutera de 4 M$ de plus que prévu

La construction du Centre régional des générations à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, coûtera environ 4 millions de dollars de plus que prévu.

En début d’année, on a reçu de nos architectes l’évaluation finale des coûts du projet de Centre des générations. Alors qu’initialement c’était prévu à 15 millions de dollars, les derniers coûts sont à 18,8 millions de dollars , précise le maire de Caraquet, Bernard Thériault.

Le maire affirme que le conseil municipal a donc décidé d’augmenter de deux millions de dollars la contribution financière de la municipalité Caraquet au projet. Les deux autres millions de dollars proviendront de dons communautaires. Caraquet compte relancer pour cela sa campagne de financement.

Bernard Thériault espère que les appels d’offres pourront être lancés vers la fin de mars et que les travaux de construction pourront, dans les meilleures circonstances , commencer en juin.

La pandémie contribue à faire augmenter les coûts

La municipalité s’attendait à une hausse des coûts, car le cadre financier du projet n’était pas à jour. Il datait de quatre ans et ne tenait pas compte de plein de choses , indique Bernard Thériault.

La pandémie de COVID-19, notamment, entraîne l’augmentation des coûts du projet.

La COVID bien sûr [cause] souvent une coupure de [la chaîne] d’approvisionnement, ce qui peut occasionner des coûts supplémentaires. Il y a une inflation qui se dessine. Et c’est une des raisons pour lesquelles on a pris une décision, parce qu’on ne gagnait rien à attendre, parce qu’il n’y a pas d’indication que ça pouvait baisser , souligne le maire Thériault.

Le projet en soi demeure inchangé. Il comprend toujours une patinoire, un anneau de marche et un centre d’accueil pour le club de plein air, assure Bernard Thériault.

Avec les renseignements d’Alix Villeneuve