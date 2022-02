Le Nouvel An chinois se fête aussi en Atlantique

Le 1er février marque le Nouvel An lunaire 2022, communément appelé, le Nouvel An chinois.

Chaque Nouvel An lunaire est lié à l'un des 12 animaux du zodiaque, et 2022 est l'année du tigre.

J’ai 24 ans cette année alors je suis aussi un tigre , lance Yingjue Chen.

La jeune femme est conseillère pour les étudiants internationaux à L’Université Sainte-Mary’s à Halifax en Nouvelle-Écosse.

En Chine, le tigre représente le courage et aussi la solidarité , explique l’étudiante.

Alors j’espère que je serai plus courageuse.

Du courage elle en a bien besoin puisque cette année encore elle devra célébrer l’une des plus grandes fêtes asiatiques loin de ses parents. Heureusement, sa sœur est là et elle a su s’entourer de beaucoup d’amis heureux de célébrer avec elle.

Il y a beaucoup de Chinois ici, j’ai des amis je les ai invités à dîner et c’est ça le plus important.

Anne Tran, à droite, et son mari, Thanh Vu, sont propriétaires du restaurant vietnamien Prince - Fresh Lunch Box à Charlottetown. Photo : Anne Tran

C'est un peu comme Noël, quand les gens passent du temps avec leurs proches, explique Anne Tran, qui a déménagé du Vietnam à l'Île-du-Prince-Édouard avec sa famille en 2018.

C'est le moment où nous montrons notre gratitude envers nos ancêtres , dit Anne Tran, propriétaire du restaurant vietnamien Prince Fresh Lunch Box , à Charlottetown.

Nous cuisinons la nourriture traditionnelle et nous l'offrons à nos ancêtres , explique-t-elle.

C'est très important pour nous.

Partout au Canada, de nombreuses communautés asiatiques célèbrent le Nouvel An lunaire. Il est normalement associé à de grandes réunions de famille, à des repas élaborés et à des événements festifs. Les célébrations doivent durer 15 jours.

Avant la pandémie, certaines communautés en Atlantique organisaient de grands galas attirant des centaines de personnes. Avec la pandémie, ça ne sera pas le cas cette année.

Anne Tran à l'intention de passer les vacances à la maison avec son mari et ses enfants, en préparant des plats vietnamiens traditionnels.

Emily Bai, épouse de Mason Xiao, tient un calendrier mural chinois 2022 dans leur épicerie de Charlottetown. Photo : Mason Xiao

Pour Mason Xiao, la nourriture est également importante. Lui et sa femme, Emily Bai, sont originaires de Chine et dirigent maintenant l'épicerie Global à Charlottetown.

Il explique comment les gens des différentes régions préparent différents plats pour les célébrations.

Dans le nord de la Chine, ils préparent les boulettes à la pâte et dans le sud de la Chine, ils préparent les boulettes aux feuilles de riz, donc c'est un peu différent.

Mais pour lui et pour bien d'autres, les décorations sont également une grande partie du Nouvel An chinois.

Cette semaine, lui et sa femme ont décoré leur maison et leur magasin de rouge pour porter chance.

Ce type de fleur est une décoration florale populaire pour le Nouvel An chinois. Photo : CBC/Thinh Nguyen

Anne Tran, elle, expose des chrysanthèmes jaune vif dans des pots rouges.

Elle les a achetés dans un supermarché de Charlottetown. C'était la première fois qu'elle voyait un supermarché de l'île vendre ce genre de fleurs.

Je pense que c'est formidable parce qu’ils comprennent le Nouvel An lunaire et nos cultures et célébrations.

Pour se préparer à cette nouvelle année avant même les décorations et la préparation des mets, il faut aussi faire le ménage de sa maison, indique la jeune Yingjue Chen.

C'est la partie la plus difficile pour moi , déclare à la blague la conseillère pour les étudiants internationaux à L’Université Sainte-Mary’s.

Heureusement, le pire est derrière elle, il ne lui reste qu’à célébrer. Et avec les Jeux olympiques qui commencent à Beijing, dans la capitale chinoise, elle dit que les célébrations de cette année sont d’autant plus spéciales.