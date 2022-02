Deux autres décès liés à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Depuis le début de la pandémie, 85 Bas-Laurentiens sont morts après avoir contracté la COVID-19.

Le nombre de patients hospitalisés continue de diminuer alors que 17 personnes occupent l’un des 48 lits en zone chaude . En revanche, le taux d’occupation aux soins intensifs est encore de 100 %, puisque les quatre lits qui y sont consacrés sont occupés. Le Centre hospitalier du Grand-Portage à Rivière-du-Loup en compte deux, idem pour le Centre hospitalier régional de Rimouski.

Le Québec recense 36 hospitalisations de moins et 63 décès supplémentaires liés à la COVID-19 ces dernières 24 heures. Actuellement, 2852 personnes sont hospitalisées dans la province.

Données provenant de tests PCR

Toujours selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , le Bas-Saint-Laurent a ajouté 58 nouvelles infections à son bilan global. Encore une fois, aucune des huit Municipalité régionale de comté MRC du territoire n’y échappe. Ce sont les Municipalité régionale de comté MRC les plus populeuses qui rapportent le plus grand nombre de cas avec 17 dans celle de Rivière-du-Loup et 14 cas dans Rimouski-Neigette.

Cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1453 (+6) Rivière-du-Loup 2988 (+17) Témiscouata 1228 (+6) Les Basques 507 (+3) Rimouski-Neigette 3147 (+14) La Mitis 1030 (+7) La Matanie 955 (+3) La Matapédia 1103 (+2) Indéterminés 7

Au cours de la journée de lundi, les différentes équipes des centres de dépistage de la région ont effectué 1059 tests PCR. Rappelons que ce type de test est réservé aux groupes prioritaires depuis le 4 janvier.

Premiers pas pour la plateforme d’autodéclaration

Même si le gouvernement du Québec a mis en ligne la semaine dernière une plateforme permettant de déclarer le résultat d’un test rapide de COVID- 19, il est encore impossible de connaître le nombre d’infections rapportées par région.