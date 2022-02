La Ville de Québec injecte plus de 2 M$ supplémentaires en culture

La Ville de Québec investira 2,3 millions de dollars pour le milieu culturel dans le but d'amenuiser les conséquences de la pandémie.

La part du lion, 1,8 million de dollars seront consacrés à bonifier des projets culturels. L’art public en bénéficiera avec la création de nouvelles œuvres, le lancement d’un nouveau concours pour les jeunes artistes autochtones et l’achat d'œuvres d’artistes locaux.

Les budgets du programme de recherche et de création et l’animation des Bibliothèques de Québec seront aussi revus à la hausse. Des appels à propositions seront lancés pour différents projets.

Les organismes culturels pourront compter sur une enveloppe de 400 000$ pour aider la relance.

Environ 100 000 dollars seront injectés dans les activités culturelles printanières comme la bibliomobile, l'ajout de contes en ligne et l'installation de panneaux ludiques dans des parcs.

Alicia Despins, conseillère municipale de Vanier-Duberger et porte-parole de l’opposition officielle pour la culture rappelle que ces sommes avaient déjà été annoncées le 7 septembre dernier.

Elle se réjouit que la nouvelle administration reprenne le flambeau, mais croit que ce n’est pas ce dont le milieu a besoin. On a besoin de prévisibilité pour les prochains mois. On a besoin de savoir à quel moment les programmes pour l’été seront ouverts pour les artistes et le milieu culturel.

Un nouveau défi

Adepte de défi, le maire de Québec en lance un nouveau à la population. Bruno Marchand invite les citoyennes et citoyens à acheter deux billets de spectacle, de cinéma ou de toute autre prestation artistique. Pourquoi pas inviter quelqu’un qui n’y va pas souvent , propose-t-il.

L’an dernier, l’administration Labeaume avait choisi de retirer son financement d’une quinzaine de grands événements pour en financer de plus petits, partout sur le territoire. Un tel scénario n’est pas envisagé pour cet été. « On espère que les restrictions ne feront que s'adoucir », ajoute le maire.

Le budget de la Ville de Québec pour la culture est de 47,2 M$.