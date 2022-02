Sault-Sainte-Marie vend un ancien bateau-musée pour 2500 $

Les conseillers municipaux de Sault-Sainte-Marie ont approuvé lundi soir la vente de l’ancien traversier Norgoma, qui a transporté des passagers entre l’île Manitoulin et Tobermory, dans le lac Huron , de 1950 à 1974 avant de devenir un musée installé à la marina de Sault-Sainte-Marie, pour une somme de 2500 $.

L’acheteur est un homme de Port Colborne, près de Niagara Falls, qui travaille dans l'industrie du recouvrement de navires.

Il compte rénover le Norgoma pour son utilisation personnelle.

Les contribuables de Sault-Sainte-Marie devront continuer à payer des frais d'amarrage de 40 $ par jour jusqu’à ce que le navire soit transporté hors de la marina, ce qui est prévu pour mai.

Le conseiller Matthew Shoemaker est heureux de voir ce dossier être bientôt réglé.

Je ne pense pas que le Norgoma a un fort lien historique avec notre communauté , a-t-il affirmé lors de la réunion du 31 janvier.

Matthew Shoemaker est conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada

Il a ajouté que le bateau était devenu une source de pollution visuelle.

« La suppression de nos dépenses concernant le Norgoma est un gain pour tout le monde. » — Une citation de Matthew Shoemaker, conseiller municipal de Sault-Sainte-Marie

Le conseiller Matthew Scott a aussi dit qu’il était content de voir la vente se concrétiser.

Le conseil municipal avait repris possession du navire en septembre 2019, 38 ans après l’avoir cédé au Centre du patrimoine marin de la rivière Sainte-Marie, avec l’objectif de le mettre en vente.

Un an plus tôt, les élus avaient voté en majorité pour que le navire quitte le quai Roberta-Bondar et se trouve un nouvel emplacement.

Le nouvel emplacement du navire, inaccessible au public, avait entraîné la fermeture du musée.

En 2020, après plusieurs débats et des efforts pour conserver le navire à Sault-Sainte-Marie, le conseil municipal avait voté en faveur de la vente du Norgoma à une entreprise de Tobermory qui souhaitait en faire une attraction touristique.

L’entente avait toutefois avorté.