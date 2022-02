Atholville et Tide Head acceptent de se joindre à Campbellton

Les deux municipalités ont d’abord tenté de faire valoir qu’un regroupement entre elles serait préférable.

Dans une deuxième tentative, Atholville et Tide Head ont proposé au ministre d’inclure les Districts de services locaux DSL de Glencoe, Balmoral-Maltais, Addington, Eldon, Flatlands et Mann’s Mountain, en vain.

Puisque les démarches restent encore infructueuses, les deux conseils municipaux ont annoncé mardi qu’elles accepteraient la proposition du ministre Daniel Allain.

Le maire d’Atholville Jean-Guy Lévesque s’est dit déçu, mais ajoute comprendre la décision.

On a eu une rencontre avec le ministre jeudi passé et il a mis les choses au clair que finalement il ne bougerait pas sur sa décision. Il veut cette grande entité pour la région , explique M. Lévesque.

« On est bon joueur, on va tirer l’éponge comme on dit, on va passer à autre chose. On est confiants qu’on doit rester pour influencer le processus de transition qui s’installe. »