La COVID-19 entraîne la mort de cellules immunitaires qui luttent contre l’infection

Le virus SRAS-CoV-2 qui cause la COVID-19 entraîne un phénomène de mort cellulaire programmée appelé « apoptose » qui explique la disparition de cellules du système immunitaire chez les personnes hospitalisées, montre une étude internationale codirigée par le Pr Jérôme Estaquier associé à l’Université Laval et à l’Institut français de la santé et de la recherche médicale (INSERM).