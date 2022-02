Un stationnement payant dès cet été à la plage de Sainte-Luce?

Le nouveau conseil municipal élu en novembre dernier est à la recherche de solutions afin que la fréquentation de la plage puisse amener des revenus à la Municipalité, qui pourra ensuite les réinvestir dans ses infrastructures touristiques.

Pour les stationnements payants, c'est pas mal assuré qu'on y va dans ce sens-là , a affirmé la mairesse, Micheline Barriault. Elle ajoute cependant que les résidents de Sainte-Luce n'auront pas à payer les frais de stationnement.

Ce projet avait déjà été évoqué par la précédente mairesse, Maïté Blanchette-Vézina, mais n'avait pas vu le jour avant sa démission, en avril 2021.

L'idée a maintenant fait son chemin, si bien que le projet a été inscrit au plan triennal d'immobilisations de la Municipalité en décembre dernier. Il devrait être soumis au conseil municipal en mars, indique Mme Barriault.

« Les citoyens de Sainte-Luce sont d'accord pour le développement de Sainte-Luce, mais qu'on utilise les taxes des citoyens pour faire le développement... on veut trouver des façons pour que ça s'autofinance. » — Une citation de Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce

D'autres solutions pourraient aussi être mises en place. L'instauration d'une taxe touristique, comme ce sera le cas à Percé à compter du printemps prochain, est entre autres à l'étude. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, parce qu'on est vraiment en exploration , indique cependant Mme Barriault.

La recharge de plage retardée

Par ailleurs, les travaux entourant la protection de la plage de Sainte-Luce, pour lesquels la Municipalité avait reçu une subvention de 2 millions de dollars en 2020, sont retardés. Une recharge de plage devait avoir lieu l'automne dernier, mais aucun entrepreneur n'était disponible pour faire les travaux.

Selon Mme Barriault, les travaux pourraient être reportés jusqu'en 2023. C'est l'occasion, selon elle, de bien faire les choses. On souhaite aller en consultation publique avant de procéder , dit-elle.

On veut expliquer aux citoyens les tenants et aboutissants de ce projet-là et après, dépendamment de tout ça, on va continuer les discussions avec le ministère.

Sainte-Luce poursuit également ses démarches afin de réaménager le secteur de l'Anse-aux-Coques, notamment en prolongeant la promenade et en aménageant son quai. L'ensemble du projet est évalué à 10 millions de dollars. Une ressource doit d'ailleurs être embauchée prochainement par la Municipalité pour coordonner le projet et entamer les demandes de subventions.