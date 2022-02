Steven Guilbeault déçoit des écologistes et satisfait l’industrie nucléaire

Steven Guilbeault a indiqué en janvier ne pas s'opposer aux petits réacteurs nucléaires du Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'un important virage pour cet ancien militant écologiste, qui s'est souvent fortement opposé à l'énergie nucléaire.

Le ministre et le militant

L'organisme Équiterre est déçu que le ministre fédéral de l’Environnement ait changé son fusil d'épaule.

Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques publiques chez Équiterre. Photo : zoom

C’est vrai qu’on aimerait le voir retrouver ses convictions d'antan , indique Émile Boisseau-Bouvier, qui est analyste des politiques publiques chez Équiterre.

« On aimerait qu’il ferme la porte à cette filière. » — Une citation de Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques publiques chez Équiterre

Je pense que ses convictions sont encore présentes dans son for intérieur, mais il évolue dans un autre univers en ce moment. Par contre, on aimerait quand même le voir rester ferme sur la position du nucléaire , analyse-t-il.

Matthew Abbott est directeur de la conservation marine au Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick. Photo : zoom

Matthew Abbott du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick abonde dans le même sens. On voudrait certainement voir un ministre qui soit ferme sur la question du nucléaire, parce que pour nous ce n’est même pas un débat difficile.

« Les réacteurs modulaires, c’est une idée à ce moment, c’est une technologie qui n'a pas fait ses preuves. » — Une citation de Matthew Abbott, directeur de conservation marine au CCNB

Il voudrait voir son ministre fédéral, qu'il a connu comme militant, se positionner contre les petits réacteurs modulaires.

Le défi des coûts

Shawn-Patrick Stensil, directeur de programme chez Greenpeace, estime que Steven Guilbeault a plutôt exposé une faille de l’industrie : le coût de production d'électricité.

Shawn-Patrick Stensil est directeur de programme chez Greenpeace Photo : Zoom

Si le nucléaire est capable de se tailler une place dans [le marché], très compétitif, où l’électricité produite est faite à un très faible coût – on parle dans bien des cas de 3 cents le kilowatt/heure – eh bien, elle pourra se faire une place , a indiqué Steven Guilbeault jeudi.

Shawn-Patrick Stensil croit que ce passage est critique et qu’il faut lire entre les lignes. On n'a jamais vu l’industrie nucléaire construire des réacteurs à ce prix là.

« Dans le fond son appui est conditionnel. » — Une citation de Shawn-Patrick Stensil, directeur de programme chez Greenpeace

Il reconnaît que la position du ministre s’est adoucie. Je suis déçu, il n’a pas reconnu les autres impacts environnementaux, comme les déchets .

Il estime qu’au final Steven Guilbeault n’a pas donné un appui direct à l’énergie nucléaire. Selon le directeur de Greenpeace, le ministre a plutôt, mis au défi l’industrie de réduire drastiquement le coût des réacteurs .

Moltex installerait son propre réacteur près de la centrale nucléaire Pointe Lepreau, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC

Équiterre a aussi remarqué que la mention du coût de production de 3 cents le kilowatt/heure n’est pas le fruit du hasard.

Je pense que dans sa réponse il a été assez habile pour dire que les conditions qu’il a posées pour le nucléaire ne devraient pas être rencontrées parce que le nucléaire coûte plus cher que les énergies renouvelables , analyse Émile Boisseau-Bouvier d'Équiterre.

Steven Guilbeault est le cofondateur d’Équiterre et a travaillé pour Greenpeace dans les années 2000.

« Défi accepté » répond l’industrie

À l’Association nucléaire canadienne, l’humeur est très positive en réaction aux commentaires du ministre de l’Environnement.

Nous avons été très encouragés d’apprendre qu’il est devenu un adepte de l’approche de son gouvernement, qui veut soutenir l’énergie nucléaire , indique John Gorman, le président de l’Association nucléaire canadienne.

Il estime que Steven Guilbeault a bel et bien reconnu l'importance du nucléaire au pays.

John Gorman est le président de l'Association nucléaire canadienne. Photo : Zoom

Si comme le dit désormais le ministre, le seul rempart qui reste à l’industrie c’est d’être compétitif dans le marché, l’Association nucléaire assure en être capable. Les petits réacteurs nucléaires vont être compétitifs avec les autres formes de productions d’électricité .

« Si le défi c’est de prouver que nous devons être compétitifs au niveau des coûts, nous acceptons le défi. » — Une citation de John Gorman, président de l’Association nucléaire canadienne

Il ajoute que contrairement à l’énergie solaire et éolienne, le nucléaire produit de l'électricité peu importe les conditions météorologiques et que cela doit être aussi pris en compte dans le calcul. On doit combiner ces énergies avec les réacteurs modulaires .

Jenica Atwin reste sur ses positions

Cependant, une autre députée du caucus libéral maintient une position ferme contre le nucléaire.

La transfuge Jenica Atwin aux côtés du ministre Dominic LeBlanc lors de l'annonce de son adhésion au PLC. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Notre histoire et notre expérience du nucléaire ont montré qu'il n'est ni propre ni bon marché et que nous n'avons pas de temps à perdre avec une distraction aussi dangereuse , indiquait la députée Jenica Atwin, en novembre 2020 lorsqu'elle était au Parti vert.

La députée qui siège aujourd'hui comme libérale maintient ses commentaires. Ma position est la même. Je dirais exactement la même chose , indique-t-elle. Je ne suis pas convaincue [par l'énergie nucléaire].

« Je suis la même personne, et j’ai les mêmes valeurs de l’environnement et je vais poser les mêmes questions ici dans mon nouveau caucus. » — Une citation de Jenica Atwin, députée libérale de Fredericton

Cependant, elle croit que sa position et celle de son gouvernement sont compatibles. Nous avons besoin de plusieurs perspectives et c’est une bonne chose de poser des questions.

Son interprétation des commentaires de Steven Guilbeault se rapproche également de celle faite par Greenpeace. Si vous regardez les mots qu'a choisi M. Guilbeault, vous voyez qu'il est potentiellement aussi sceptique que moi et qu'il demande plus d'information.

« Il se demande si c'est économique, il y a beaucoup de "si". » — Une citation de Jenica Atwin, députée libérale de Fredericton

Jenica Atwin indique toutefois que sa porte demeure ouverte aux arguments pour l'énergie nucléaire et qu'elle pourrait changer d'avis.

Pendant ce temps, Fredericton se réjouit

Le ministre de l’Énergie du Nouveau-Brunswick, Mike Holland, s'est réjoui de la déclaration de Steven Guilbeault.

Je suis heureux d'apprendre que le ministre Guilbeault soutient l'utilisation et le développement de l'énergie nucléaire , indique Mike Holland par écrit.

À mesure que nous réduisons notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles, l'énergie nucléaire va gagner en importance. L'énergie nucléaire est appelée à jouer un rôle de plus en plus important.

Mike Holland, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie. Photo : Radio-Canada

La province du Nouveau-Brunswick envisage de se tourner vers les réacteurs nucléaires modulaires pour produire de l’électricité sans émission de gaz à effet de serre. La province collabore avec l’Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta pour y arriver.

Avec sa centrale de Point Lepreau, le Nouveau-Brunswick est l’une des deux provinces à produire de l’énergie nucléaire au Canada, l'autre province étant l'Ontario.