Marie Montpetit de retour à l’Assemblée nationale comme députée indépendante

Mme Montpetit a reçu la confirmation qu’aucune plainte n’a été déposée à son endroit dans le cadre de la Politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement au travail , a indiqué son bureau par communiqué.

Après son exclusion, Mme Montpetit avait assuré n’avoir jamais harcelé ni intimidé qui que ce soit. L’exécutif de sa circonscription avait démissionné en bloc pour protester contre la façon dont la députée a été traitée par la direction du parti.

Concernant ces allégations, on a refusé de me rencontrer, de m’exposer la nature des faits et de me permettre d’être entendue , a déploré Mme Montpetit par communiqué. On m’a également refusé une enquête neutre et indépendante pour laquelle j’ai offert ma pleine collaboration.

Le communiqué assure qu’elle n’a été rencontrée à aucun moment en lien avec des allégations de harcèlement ou d’intimidation et qu’ aucune enquête n’est en cours ou n’a eu lieu .

Avec les informations que j’avais, que j’ai toujours, la seule décision qui s’imposait c’est celle que j’ai prise , a réitéré la cheffe libérale, Dominique Anglade, en point de presse mardi matin. Elle n'a pas abordé les questions de l'absence de plainte formelle ou d'enquête.