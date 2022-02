Il y a 70 ans, le roi George VI était emporté par une thrombose à l’âge de 56 ans, laissant le trône à sa fille aînée, qui lui succédera sous le nom d’Élisabeth II. Nos archives témoignent de l’hommage rendu sur nos ondes au monarque du Royaume-Uni et du Commonwealth qui a régné durant quinze années.

George VI, anciennement le prince Albert, devient le roi d’Angleterre en 1937 après l’abdication de son frère Édouard VIII. Ce dernier avait renoncé à la couronne pour épouser la controversée Willis Simpson, sa maîtresse américaine deux fois divorcée.

Lui qui n’était pas a priori destiné au trône devra accomplir cette tâche alors que la tension grimpe en Europe. La Deuxième Guerre mondiale est à la veille d’être déclarée.

Rétrospective de la vie de sa Majesté George VI (radio), 7 février 1952 Photo : AFP / Getty Images

À l’émission spéciale Rétrospective de la vie de Sa Majesté George VI diffusée au lendemain du décès du souverain britannique, le journaliste René Lévesque revient sur le contexte de son couronnement.

Il ne se doutait sûrement pas du sort qui l'attendait quelques mois après la mort de son père , rappelle le journaliste, soulignant le caractère timide et réservé de George VI, qui a été bien malgré lui projeté devant les foules.

Plus charismatique, son frère Édouard VIII avait vu son couronnement retardé durant onze mois jusqu’à ce qu’il prononce son discours d’abdication sous la pression de Winston Churchill.

Au prince populaire a succédé le prince obscur. Le prince qui, moins que tout autre, désirait ce trône et qui a accepté parce que c’était – règle de toute sa vie – la chose à faire , déclare René Lévesque sur ce qu’il décrit comme un sacrifice pour George VI.

Ce même extrait nous laisse entendre le discours que prononce le roi George VI à la radio lors de son couronnement. Un discours dans lequel on sent bien toute la gêne et l’hésitation de celui qu’on avait surnommé le roi bègue.

Discours du roi George VI annonçant la capitulation de l'Allemagne, 8 mai 1945 (tiré de l'émission radio « Chers nous autres » du 4 décembre 1976) Photo : Radio-Canada / Canadian Army Newreel

Tout au long de son règne de quinze ans, le roi George VI fuit les micros. Ses problèmes d'élocution ont d’ailleurs fait l’objet d’un film, Le discours du roi, lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2011. On y apprend notamment que le monarque aurait fait appel à un spécialiste australien afin de l’aider à mieux prononcer ses discours à la nation devant l’imminence de la Seconde Guerre mondiale.

C’est effectivement un monarque communiquant avec plus d’assurance et d’éloquence que l’on entend dans le discours qu’il prononce le 8 mai 1945 lors de la capitulation de l’Allemagne.

Dans cet extrait commenté par le correspondant de guerre René Lecavalier, le souverain britannique demande à ses sujets de rendre grâce à Dieu de cette victoire.

Visite royale de George VI au Canada, 18 mai 1939

Au printemps 1939, George VI devient aussi le premier souverain régnant à fouler le sol du Canada. Un voyage officiel de six semaines qui avait été abondamment couvert sur les ondes de la toute jeune radio de Radio-Canada.

Ces images du 18 mai 1939 nous montrent le passage du roi George VI et de la reine Élisabeth (mère) à Montréal. Leur visite royale s’était amorcée la veille à Québec à leur arrivée à bord du navire Empress of Australia.

Le couple royal traversera le pays d’un océan à l’autre en passant notamment par Ottawa, Kingston, Toronto, Winnipeg, Régina, Banff, Vancouver et Victoria.

La mort du roi George VI

Les funérailles du roi George VI se déroulent le 15 février 1952, soit un peu plus d’une semaine après son décès. Pour Radio-Canada, le journaliste Gérard Arthur se rend dans la capitale britannique afin de rendre compte de l’événement.

Les funérailles du roi George VI, 15 février 1977 (tiré de l'émission radio « Aux vingt heures » du 10 octobre 1977) Photo : Radio-Canada

Ce segment de nos archives nous laisse entendre son reportage tel qu’il est envoyé de Londres par l’entremise par la BBC.

« De cette partie de la citadelle de l’Amirauté, je vois s'avancer le premier escadron de la maison du Roi : vingt-quatre cavaliers aux cuirasses bombées et flamboyantes! » — Une citation de Le journaliste Gérard Arthur

Revue de l'année 1952 (radio), 1er janvier 1953 Photo : AFP / STF

Lorsqu’elle apprend le décès de son père, la princesse Elizabeth Alexandra Mary se trouve au Kenya pour une visite officielle. Elle choisira immédiatement de prendre le nom d’Élisabeth II pour lui succéder.

L’année 1952 sera marquée par son avènement en tant que reine, comme nous le rappelle la Revue de l’année 1952 narrée par les journalistes Lucien Côté et Jean-Paul Nolet.

La date de son couronnement – qui sera peut-être l'événement de 1953 – fut annoncée le 29 avril , mentionne Jean-Paul Nolet dans notre extrait.

Premier couronnement télédiffusé en direct et présenté en première nord-américaine par Radio-Canada, la cérémonie d'accession au trône de la reine Élisabeth II marquera effectivement l’histoire de la monarchie et de la télévision.