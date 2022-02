Plus de 1000 personnes hospitalisées avec la COVID-19 en Colombie-Britannique

En tout, 1048 personnes ayant la COVID-19 occupaient un lit d’hôpital en Colombie-Britannique lundi, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Ce sont 58 patients de plus à l'hôpital par rapport à vendredi.

De plus, la province comptait 138 personnes aux soins intensifs avec la maladie, lundi, contre 141, vendredi.

Le 14 janvier, la médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, avait indiqué s’attendre à un sommet d’hospitalisations deux semaines plus tard.

Le nombre de patients continue cependant à augmenter, alors que les hôpitaux sont déjà sous pression et que des centaines de chirurgies non urgentes ont été reportées et des services annulés, notamment dans l’intérieur de la province.

Dans leur bilan officiel, lundi, les autorités sanitaires ont aussi annoncé que 19 personnes de plus ont succombé à la COVID-19.

Par ailleurs, près d'une soixantaine de centres de soins de longue durée, de résidences pour personnes âgées semi-autonomes et d'hôpitaux étaient aux prises avec une éclosion de la maladie.

La Dre Bonnie Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, doivent faire le point sur l'évolution de la pandémie à 13 h 30, mardi.