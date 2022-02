Investissement à l’Hôpital de Chicoutimi : du réchauffé, selon Sylvain Gaudreault 

C’est un bon projet de rénover de façon majeure le bloc opératoire. Ça va servir à l’ensemble de la région, même à tout le nord. La Côte-Nord, par exemple, qui vient aussi à l’Hôpital de Chicoutimi [parce que] c’est un hôpital spécialisé. Cependant, ça fait plusieurs fois qu’on voit cette annonce-là. Ça date du gouvernement de M. Couillard avec le ministre Barrette , rappelle le porte-étendard du Parti québécois.

Autre élément relevé par Sylvain Gaudreault : l’adoption de la Loi 66, dans la hâte, en décembre 2020, laquelle favorise l’accélération des investissements pour des projets en infrastructures afin de relancer l’économie, fragilisée par la pandémie de COVID-19.

Dans cette Loi, il y avait le bloc opératoire de l’Hôpital de Chicoutimi. Cette loi-là, elle a servi à quoi? On est rendu en février 2022 et on vient encore d’annoncer le projet du bloc opératoire et il n’a pas avancé depuis l’adoption de la loi. Moi, je me dis, est-ce que c’était juste un spin politique de faire une loi sur l’avancement des infrastructures “, s’est questionné le politicien, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Hôpital de Jonquière

Sylvain Gaudreault suit attentivement l’avancement du projet de réaménagement de l’urgence de l’Hôpital de Jonquière, situé au coeur de sa circonscription.. Malgré des retards dans la planification des plans et devis, la date de livraison, fixée en 2024, demeure.

On aimerait que ça avance plus vite, mais ça avance selon l’échéancier qui était prévu , a-t-il indiqué.

Un convoi à Québec?

Alors qu’un mouvement de manifestation s’organise au Québec, dans la foulée du convoi national qui a pris d’assaut Ottawa en fin de semaine dernière, Sylvain Gaudreault s’inscrit en faux.

Je respecte la liberté de chacun de manifester, de se réunir. On vit dans un pays libre et démocratique avec une liberté d’expression fondamentale, qui est sacrée dans notre démocratie. Je ne veux pas présumer de ce qui se passerait à Québec, mais quand je regarde ce qui se passe à Ottawa, moi, ce n’est pas le type de manifestation ou de revendication ou de manière de manifester qui me rejoint comme élu , a-t-il commenté, en référence aux débordements survenus en marge de la manifestation dans la capitale.

Sylvain Gaudreault comprend les camionneurs bruyants , mais croit que d’autres secteurs d’activités souffrent de la pandémie, plus silencieusemen

« Il y a des gens qui attirent un peu plus d’attention comme les camionneurs, mais c’est l’ensemble de la société qui a fait des efforts et qui continue d’en faire. Il faut les écouter et les aider de façon particulière. Au-delà du vernis u ce qui paraît le plus, il y a plein de monde qui souffre aussi et c’est là-dessus que je veux travailler. » — Une citation de Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Plusieurs dossiers à suivre

À l’aube de l’ouverture de la dernière session parlementaire avant l’élection provinciale d’octobre, Sylvain Gaudreault a l’intention de veiller au grain en surveillant plusieurs dossiers comme la Loi sur la réforme de la Charte de la langue française (Loi 96). Entre autres, le député à l’intention de suivre de près le dépôt d’un projet de loi sur la fin de l’exploitation et de l’utilisation des hydrocarbures par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

On a hâte de voir ça. Moi j’en ai déposé un projet dans ce sens-là. On va voir si le ministre va s’en inspirer. Je l’invite à le faire , a proposé le député.

Il risque d’avoir un embouteillage de projets de loi en bout de ligne. On verra ce que sera la priorité du gouvernement. Je J’invite à écouter l’opposition et ça aide toujours à faire avancer les projets de loi , a-t-il conclu.

Quant à sa candidature aux prochaines élections, après 15 ans à siéger comme député, Sylvain Gaudreault demeure vague. Il se garde encore du temps pour annoncer ses intentions.

D'après l'entrevue de Frédéric Tremblay