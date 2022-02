Le gouvernement Legault abandonne l’idée d’une taxe santé

La mesure avait été annoncée le 11 janvier dernier par le premier ministre du Québec pour faire pression sur les citoyens qui refusent la vaccination et qui sont surreprésentés parmi les malades de la COVID-19 dans les hôpitaux.

Cette contribution santé devait être imposée aux personnes qui n’auraient pas reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 à l’entrée en vigueur d’un projet de loi qui devait être présenté à l’Assemblée nationale dès la reprise des travaux parlementaires cette semaine.

Dénoncée sur les bancs de l’opposition comme un projet purement punitif qui ne contribuera pas à libérer des lits dans les hôpitaux ou à soulager le personnel hospitalier à court terme, la contribution santé apparaissait de plus comme une entreprise hasardeuse sur le plan légal et éthique.

Pour l'opposition, la contribution santé n’aurait par ailleurs pas eu l’effet escompté dans la mesure où son adoption, son examen, sa mise en place et son application auraient fait en sorte que les premières factures n’auraient été envoyées aux récalcitrants que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

La chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, n'a d'ailleurs pas manqué de souligner cette volte-face du gouvernement qu'elle accuse d'improviser et de gouverner par sondage en pleine tempête.

Ils sont arrivés avec ça sans avis juridique, sans avis de la santé publique, sans études à l’appui… Ils ont lancé cette idée-là, mais ils avaient certainement un sondage qui leur disait que c’était une bonne chose à faire , a-t-elle déclaré en rappelant que des élections doivent avoir lieu à l'automne.

« Le gouvernement de la CAQ a niaisé les Québécois pendant un mois sur cet enjeu-là. Il improvise constamment. Il dit une chose le lundi, le contraire le mardi. Vraiment, ils nous prennent pour des valises. » — Une citation de Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec

Sur quoi se base François Legault quand il prend des décisions, a demandé le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois en point de presse. Moi je pense que le premier ministre du Québec nous doit de sérieuses explications aujourd’hui.

Aujourd’hui, les Québécois se rendent compte qu’en plein état d’urgence sanitaire, en pleine pandémie mondiale, François Legault gouverne avec des coups de tête.

« Les Québécois méritent un gouvernement qui sait ce qu’il fait et qui fait ce qu’il dit. Pas un premier ministre qui gère selon ses humeurs du moment. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire de Québec solidaire

Au Parti québécois on accuse le gouvernement de jouer au poker avec les Québécois en bluffant avec la gestion de crise.

Le premier ministre joue avec la confiance des gens c’est inacceptable. C’est de la manipulation de l’opinion publique et il faut que ça cesse , a dénoncé le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« C’est irrespectueux de l’intelligence des gens que d’envoyer dans l’espace public des bébelles en lesquelles on n’a jamais cru. Tout ça pour tenter de faire oublier la gestion chaotique et la confusion du temps des Fêtes. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Aucune province au Canada n’a imposé jusqu’ici de contribution financière aux non-vaccinés. Dans certains pays, par contre, notamment en Italie et en Grèce, la distribution d’amendes aux personnes non vaccinées est une pratique établie et somme toute acceptée par la population.