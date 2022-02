Une dernière rentrée parlementaire axée sur les dossiers locaux

Toujours marqué par sa défaite électorale avec 33 voix d’écart en 2003, Pascal Bérubé arpente sans relâche les trois MRC de sa circonscription comme il le fait depuis 15 ans. Cette session ne sera pas différente des autres.

Cet hiver, ce sont les 45 maires et conseillers municipaux qu’il visitera.

Le député veut profiter des derniers moments de son mandat pour, dit-il, régler le plus grand nombre de dossiers municipaux. Ce sont ces priorités que je vais porter dans un contexte particulier parce qu’on a six mois.

À ce chapitre, parmi les dossiers municipaux, l’accès au financement pour le projet de complexe aquatique de Matane est en haut de la pile, souligne le député. Mont-Joli, dit-il, a aussi un projet similaire en préparation qu’il s’apprête à défendre.

Développer une stratégie commune

La pénurie de main-d'œuvre notamment dans les hôpitaux de Matane et d’Amqui reste un souci pour l’élu. C’est toutefois un enjeu plus global pour les MRC de la Mitis, de la Matanie et de la Matapédia, estime Pascal Bérubé.

Je vais travailler à l’attractivité de ma région , indique le député. J’ai déjà prévenu les élus que nous allons faire une stratégie des trois MRC pour recruter de nouveaux citoyens, de la main-d'œuvre avec des avantages nombreux que sont la proximité de la nature, l’absence de bouchon de circulation, le prix d’acquisition d’une première résidence.

Le député veut rallier les maires de sa circonscription derrière une stratégie pour attirer de nouvelles familles et de la main-d'oeuvre (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Pour parvenir à cet objectif, il manque, selon lui, des éléments essentiels comme l’accès à internet à haute vitesse sur l’ensemble du territoire. Pascal Bérubé souhaite s’assurer que toutes les résidences du territoire puissent être branchées. C’est un dossier qu’on peut régler en 2022.

De même, le député plaidera pour que la décentralisation de 5000 fonctionnaires, promise par François Legault, se matérialise, mais surtout qu’elle ne favorise pas seulement les capitales régionales.

L’équité, dit-il, c’est qu’on puisse avoir aussi des fonctionnaires dans notre région. Le plan ne devrait pas tarder. La mnistre serait sur le point de l’annoncer.

Toujours dans cet objectif d’améliorer l’attrait de la région, la consolidation du réseau régional de Centre de la petite enfance CPE demeure une priorité.

Si des projets de nouveaux Centre de la petite enfance CPE sont en marche dans sa circonscription, le député poursuit le travail d’accompagnement et souligne qu’il y a toujours des familles sans service de garde.

De nouveaux projets sont en préparation à Matane et à Amqui et dans la Mitis, indique M. Bérubé. On a bon espoir de faire d’autres annonces en 2022.

Rencontres avec les ministres de la Coalition avenir Québec CAQ

Le député portera aussi le dossier de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. La Tordeuse des bourgeons de l'épinette TPE fait des ravages dans les forêts de ses trois circonscriptions du Bas-Saint-Laurent, mais Québec refuse d’accorder un budget supplémentaire aux producteurs forestiers pour des travaux forestiers.

Qu’importe les dossiers qu’il défendra, Pascal Bérubé se promet d’être actif et de bien mettre à profit les trois jours par semaine où il sera à l’Assemblée nationale.

Le port de Matane a besoin de réparations urgentes (archives). Photo : Radio-Canada

Son projet est de rencontrer un ministre par jour pour plaider les petits et grands dossiers de sa circonscription. Le travail commence dès cette semaine, dit-il. À l’agenda, une rencontre avec la ministre déléguée au Transport, Chantal Rouleau, pour discuter de travaux au port de Matane.

Pauvreté et personnes âgées

Pour la députée de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon, la rentrée rime avec nouvelles responsabilités. Elle sera dorénavant porte-parole en matière d’affaires municipales, d’habitation, d’agriculture et d’alimentation.

Elle prévoit d’ailleurs profiter de cette nouvelle charge pour discuter des enjeux locaux de logements avec la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Sa tribune à l’Assemblée nationale sera utile, dit-elle, pour s'élever contre la précarité financière des aînés de sa circonscription au moment où les prix des besoins de base comme le logement, l’essence ou l’épicerie sont en augmentation.

La députée de Gaspé, Méganne Perry-Mélançon souhaite aborder en Chambre la question de la précarité financière des personnes âgées (archices). Photo : Aile parlementaire du Parti québécois

Méganne Perry-Mélançon rapporte que les appels d’aînés en détresse ont doublé dans ces bureaux de circonscription au cours des derniers mois.

D'après la députée, plusieurs personnes âgées en sont réduites à se priver de médicaments pour payer leur épicerie. Elle souhaite donc aborder en Chambre l’indexation des montants versés par la Régie des rentes du Québec pour permettre aux aînés de souffler un peu.

Elle note de plus que les personnes âgées sont très souvent obligées de se rendre à leurs frais à l’extérieur de la région pour obtenir certains soins.

Elle estime que la question des montants du remboursement des soins donnés à l’extérieur de la région n’a pas été entièrement réglée et continuera à défendre ce sujet pour que ces concitoyens, déjà peu fortunés, n'aient par à payer plus qu'ailleurs pour leurs soins de santé.

Il existe toujours des horaires de faction pour les ambulanciers dans certains secteurs de la Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada

La députée observe au passage qu’en matière de santé, il reste toujours des ambulanciers en horaire de faction, notamment en Haute-Gaspésie, et ce, malgré les promesses du gouvernement d’y mettre fin. On arrive en fin de mandat et ce n’est toujours pas fait. C’est la sécurité de la population qui est en jeu , souligne Mme Perry-Mélançon.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les horaires de faction nuisent au recrutement de nouveaux ambulanciers et à la rétention de ceux déjà en poste, ajoute la députée.

Le transport, toujours une question prioritaire

Comme pour beaucoup de députés en région, dont son collègue Pascal Bérubé, Méganne Perry-Mélançon attend avec impatience la relance du transport aérien régional.

La députée constate qu’en Gaspésie les gens attendent aussi de savoir ce qui se passera avec le rail.

Québec, qui en est propriétaire, a promis une rénovation complète en 2026, mais certains retards récents inquiètent la députée. On a l’air de ne pas vouloir respecter les échéanciers , croit Mme Perry-Mélançon. C’est évident que ce sera dans les priorités.

« Il faut s’assurer de développer pleinement notre potentiel économique et ça passe par une diversification de l’offre de transport. On a vu plusieurs reculs durant les dernières années. » — Une citation de Méganne Perry-Mélançon, députée de Gaspé.

À l’occasion de la tempête automnale qui a de nouveau abîmé la route 132 dans le secteur de Marsoui, la députée ainsi que le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, avaient demandé la création d’un comité d’urgence pour gérer les problèmes en cas de fermeture complète de la route.

Faute de banquise sur la berge du fleuve Saint-Laurent, des pants de la 132 ont à nouveau été avalés par la mer et le vent à l'automne 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Méganne Perry-Mélançon attend toujours à cet égard des nouvelles du ministre des Transports François Bonnardel. C’est juste une question de mauvaise volonté , croit la députée. On me dit à micro fermé qu’on le ferait et quand je le demande en question en Chambre on me ferme la porte.

Développement économique

Quant à l’exploitation des hydrocarbures, Méganne Perry-Mélançon applaudit à la décision du ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, de déposer un nouveau projet de loi pour mettre fin à l’exploitation des hydrocarbures.

Elle s’oppose par contre aux versements de compensation financière et indique qu’elle reste vigilante à ce propos.

La relance des Chic-Chocs reste la priorité parmi les dossiers d’investissement et de développement que la députée compte défendre auprès de ses collègues.

Ce genre de projet passe, dit-elle, par une décentralisation des décisions de développement. Quand il y a consensus sur un projet économique de grande portée dans une région, le gouvernement ne doit pas avoir le dernier mot , explique l'élue. Selon elle, ce sont l'ensemble des acteurs locaux qui devraient être en mesure d’établir leurs priorités d’investissements.

Et à l'automne?

La députée de Gaspé avoue que ce premier mandat, qui s’achève, a été une expérience très enrichissante. Tout ce qu’on peut apprendre en si peu de temps! , commente Mme Perry-Mélançon qui voit le rôle de député comme celui de généraliste. On peut parler autant d’économie que d’enjeux sociaux que de justice sociale. Il faut toujours avoir cet équilibre en politique. C’est de vouloir, oui, développer d’un point de vue économique, mais surtout de prendre soin de nos gens , fait valoir la députée.

Méganne Perry-Mélançon fera part de ses intentions sur son avenir politique d’ici quelques semaines.