Il sera sans doute interdit de boire de l’alcool cet été dans les parcs d’Edmonton

L’an dernier, du 28 mai au 11 octobre, la consommation d'alcool était autorisée pour la première fois dans 47 aires de pique-nique réparties dans 7 parcs de la ville.

Lundi, le comité municipal responsable des services publics et communautaires a passé en revue les résultats de ce projet pilote et adopté une motion de la conseillère municipale Keren Tang réclamant qu’une étude plus poussée soit réalisée et plus d’experts consultés.

Je pense que nous devrions vraiment [...] y réfléchir à deux fois , a déclaré la conseillère.

Avant cela, le conseiller municipal Michael Janz avait proposé que la Ville autorise tout simplement la consommation d'alcool dans les parcs, et ce, de façon permanente. Sa motion a été rejetée par tous les autres conseillers.

Je pense que nous avons perdu de vue ce dont il s’agit en fait, c’est-à-dire juste quelques aires de pique-nique et le fait de boire à ces endroits , a-t-il souligné en réponse à la motion de Mme Tang.

Je pense que si l’on ne veut pas faire cela [autoriser l’alcool dans les parcs], on devrait tout simplement voter contre et non pas repartir pour plus d'études, plus de dépenses et plus d’engagement , a-t-il ajouté.

Des questions de santé et de sécurité

Lors de la réunion du comité, des membres de Services de santé Alberta (AHS) ont mis de l’avant les risques représentés par la consommation d’alcool et appelé les conseillers à ne pas renouveler ou étendre le projet pilote.

Pour Z'Anne Harvey-Jansen, membre de l’équipe en prévention des dépendances au sein d’Services de santé Alberta AHS , les municipalités devraient plutôt mettre en place des politiques de santé publique.

Nous avions déjà un grave problème de méfaits liés à l'alcool bien avant que la COVID ne commence, a-t-elle affirmé. Et ça n’a fait qu’empirer.

Juan Gonzalez-Abraldes, médecin à l’Université de l’Alberta, a lui aussi fait part de ses inquiétudes. Il a fait valoir que le nombre de personnes admises à l'hôpital en raison d’hépatites liées à l'alcool a considérablement augmenté durant la pandémie.

Jameela Murji, membre du conseil consultatif associé à ce comité, a tenu à parler de l’aspect sécuritaire. D’après elle, la consommation d’alcool dans les parcs municipaux peut entraîner des troubles et créer un environnement dangereux.

Elle a souligné qu’il y a bien d’autres façons, plus significatives, de rendre les parcs plus festifs, plus inclusifs, favorisant la sécurité et le bien-être de tous .

Deux poids, deux mesures?

Sur son site Internet, la Municipalité a présenté un premier bilan de son projet pilote. Y sont publiés notamment les résultats d’un sondage effectué en novembre. Parmi les plus de 3800 répondants, 50 % aimeraient voir le projet étendu et près de 20 % des sondés préféreraient que la Ville interdise l'alcool dans ses parcs.

La conseillère municipale Erin Rutherford a convenu que la Municipalité avait besoin de consulter davantage la population avant de prendre une décision, mais elle a tenu à souligner qu’à d'autres endroits, les règles ont été assouplies.

Elle a cité l’augmentation du nombre de permis accordés en raison des restrictions sanitaires aux restaurants pour avoir une terrasse, un endroit où les gens peuvent boire de l'alcool en extérieur .

C’est maintenant au tour du conseil municipal de se pencher sur la question. S’il suit l’avis du comité, le rapport final sur le projet pilote devrait être rendu cet automne.

D'après les informations de Natasha Riebe