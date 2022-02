Emprunter des oeuvres d’art pour embellir son environnement

Située au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, l’Imageothèque regorge d'œuvres de styles et de formats très variés. Au total, plus de 400 tableaux et photographies, de même qu’un petit nombre de sculptures peuvent être empruntés.

La conseillère du Bureau de la vie étudiante de l’Université Laval, Annie Raymond, connaît bien l’endroit pour y travailler depuis 20 ans.

L'Imageothèque, c'est un service qui me plaît beaucoup. Ce que j'aime, c'est qu'on peut rendre l'art accessible à tout le monde .

De nombreuses photographies peuvent être empruntées. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Prêt de 4 mois

Le prix et la convivialité du service de location favorisent cette accessibilité. Chaque prêt d’une durée de 4 mois coûte entre 13 et 23 $ plus taxes, pour les étudiants et les non-étudiants. Et il est possible de renouveler deux fois son prêt, pour une durée maximale d’un an.

Marie-Claude Samson a fait appel, avant la pandémie, au service de l'Imageothèque pour enjoliver son bureau de travail.

C'est très, très abordable pour changer notre décor autant de fois qu'on le souhaite, dans le fond. C'est économique et écologique. Moi, j’y vois juste des avantages .

J'en avais deux [tableaux] qui étaient très colorés. À chaque fois que les gens arrivaient au bureau, on avait de beaux compliments comme quoi ce n’était pas ludique, mais ça ajoutait à l'ambiance parce que nos bureaux sont plutôt ternes, tous de la même couleur. Donc avec les tableaux, ça mettait de l'ambiance. On décorait notre vie. À notre retour au bureau, c'est sûr que je vais y retourner pour chercher d'autres œuvres , de préciser Marie-Claude Samson.

Une portion d'un tableau de Samuel Roy-Bois. Cet artiste a complété un baccalauréat en arts visuels à l'Université Laval en 1996. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Des oeuvres de chez nous

La majorité des œuvres que possède l'Imageothèque ont été réalisées par des étudiants de l'Université Laval. D'autres sont des donations. Plusieurs œuvres d’artistes connus ayant étudié à l’Université Laval, tels que le photographe Ivan Binet et les artistes-peintres François Mathieu et France McNeil, circulent ainsi d’un emprunt à l’autre.

L'Imageothèque, qui vient de rouvrir après une fermeture due à la pandémie, a rafraîchi ses locaux. Durant les dernières années, elle a aussi investi dans le rajeunissement des encadrements afin que les œuvres s'agencent mieux dans les décors contemporains , souligne Annie Raymond.

Le public a accès à la galerie virtuelle de l'Imageothèque, mais également à ses locaux pour y choisir des œuvres. Chaque emprunteur est responsable du transport et de la sécurité des créations empruntées.

Nous, on laisse à la discrétion du client le soin de décider s’il doit aviser son assurance ou non. Nous, on explique la situation selon la valeur de l'œuvre. Le client décide ce qu’il fait parce que c’est lui qui est responsable de l'œuvre jusqu’à son retour , explique Annie Raymond.

Ainsi, avec des œuvres pour tous les goûts, l’Imageothèque peut contribuer à semer de la beauté dans nos vies.