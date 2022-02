Hydro-Québec lance les études pour la réhabilitation de l’aménagement de la Trenche

Ça va permettre de raffiner un peu nos estimées et de mieux connaître nos installations. On souhaite grandement aller de l’avant avec un projet de réhabilitation pour donner une pleine vie utile à l’installation, mais il y a encore des choses à valider, à peaufiner , a expliqué Carl Morin, chef, Projets des installations de production en Mauricie pour Hydro-Québec, lors de son passage à l’émission Toujours le matin.

Les études seront menées jusqu’en décembre 2023 pour cette centrale hydroélectrique, la plus importante en production en Mauricie. Hydro-Québec indique que la réfection éventuelle des six groupes permettra d’augmenter la puissance installée de 48 MW, sans modifier la gestion de la rivière Saint-Maurice .

La société d’État vise ainsi une production de 350 MW, ce qui permettrait d’alimenter 126 000 maisons une fois la réhabilitation achevée.

Les études tendent à croire, à cause de la hauteur de chute d’eau, d’être capable d’aller chercher cette puissance-là. Il y a de la nouvelle technologie. On va aller chercher les nouveaux mégawatts qui sont disponibles , a mentionné M. Morin.

La Trenche en chiffres Six groupes turbines-alternateurs

Puissance actuelle de 302 MW, l’équivalent de 109 000 maisons

Hauteur de la chute d’eau de près de mètres

Mise en service en 1950

Les estimations des coûts du projet varient pour l’instant entre 452 M$ et environ 1 G$, selon Hydro-Québec. Si toutes les étapes sont franchies, le début de la réhabilitation est prévu pour 2026. En tout, le projet mettra entre 8 et 10 ans, a précisé Carl Morin.

La main d'oeuvre déjà déployée dans la région pour la réhabilitation du barrage de Rapide-Blanc sera en partie retenue.