La Nouvelle-Écosse prolonge l’interdiction de la renoviction

La prolongation ira jusqu'à la fin de l'état d'urgence ou l'abrogation de l'interdiction, selon la première éventualité.

Colton LeBlanc, le ministre provincial de Services Nouvelle-Écosse et des Services internes, dit que l'interdiction a été prolongée pour continuer de protéger les plus vulnérables pendant la pandémie.

Avec l'incertitude de la pandémie qui se poursuit et la province qui est toujours en état d'urgence, nous devons prolonger cette mesure temporaire pour aider à garder les gens chez eux.

Lisa Hayhurst est coprésidente d'Association of Community Organizations for Reform Now ACORN Dartmouth, un organisme qui défend les familles à faible et moyen revenu.

Elle affirme que la prolongation de l'interdiction est un bon début, mais qu'une interdiction permanente serait préférable.

De cette façon, vous n'avez pas à vous soucier des gens qui n'ont pas de logement à cause de la rénovation , dit-elle.

Le président du conseil d'administration de l’association des propriétaires d’immeuble à revenu de la Nouvelle-Écosse dit que son groupe respecte le droit de la province de prendre des mesures face au nombre relativement faible de rénovations qui ont eu lieu .

Jeremy Jackson dit que le plus gros problème reste le plafond de l’augmentation du prix des loyers de 2% sur trois ans.

Il dit que les petits propriétaires ont des difficultés parce que tout devient plus cher pour gérer un immeuble.

Il voudrait que le gouvernement s'assoie avec le secteur de l'immobilier locatif pour trouver des solutions viables, parce qu’à son avis le contrôle du pris des loyers aggrave en fait la crise du logement.

L'interdiction a commencé le 25 novembre 2020. Elle devait initialement se terminer le 1er février 2022, ou lorsque la province lèverait l'état d'urgence.

La Loi sur la location d'habitation a été modifiée en octobre pour protéger davantage les locataires dans les situations où les propriétaires devaient mettre fin à un bail pour effectuer des rénovations.

L'un des changements est l'obligation pour les propriétaires de donner au locataire un préavis minimum de trois mois avant qu'il ne puisse être expulsé en raison de rénovations.

Ces changements vont entrer en vigueur une fois l'interdiction terminée.