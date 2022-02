Un terrain cédé à la STS pour un stationnement incitatif à Jonquière

Lors d'une récente assemblée du comité exécutif, les élus ont donné leur aval à la ratification d’un bail emphytéotique avec la Société de transport du Saguenay STS pour une période de 40 ans. L’entente concerne un terrain d’une superficie de 9500 mètres carrés situé sur la rue Gallichan, près du boulevard René-Lévesque.

En août dernier, la Société de transport du Saguenay STS a confirmé son intention d'investir 2,7 millions de dollars pour l’implantation de son stationnement jonquiérois, doté d’un bâtiment chauffé. La société souhaite notamment inciter les employés de l’Hôpital de Jonquière et du Centre fiscal, situés tout près, à y garer leurs véhicules et à emprunter le transport en commun pour se rendre au travail.

La clientèle scolaire est également convoitée, mais un litige est en cours depuis 2017, opposant la Société de transport du Saguenay STS aux Centres de services scolaire De La Jonquière et Des-Rives-du-Saguenay. La société plaide que le transport en commun devrait être privilégié plutôt que les autobus jaunes.

Le bail conclu entre la Ville et la Société de transport du Saguenay STS stipule que le terrain sera cédé gratuitement. Les frais relatifs à l’entretien du stationnement et au déneigement seront assumés par Saguenay, tandis que la Société de transport du Saguenay STS prendra en charge les coûts relatifs au bâtiment. Les honoraires professionnels de notaire et d’arpentage nécessaires à la cession du terrain seront assumés par l’organisme.

La nouvelle station sera inaugurée plus tard cette année, tout comme le centre multisport, dont la construction se poursuit.