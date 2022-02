10 à 30 cm de neige prévus dans le Sud de l’Ontario d’ici vendredi

La Ville Reine indique que ses équipe ont retiré des rues plus de 80 000 tonnes de neige depuis la tempête du 17 janvier.

Résultat : le dépôt à neige Transit Road est rempli, alors que Toronto fait face à des accumulations additionnelles de 10 à 20 cm d'ici vendredi, selon Environnement Canada.

La neige doit commencer à tomber dans la nuit de mardi à mercredi.

Toronto n'utilise pas présentement ses appareils pour faire fondre la neige, mais la Ville est en train d'évaluer si ça devrait être le cas, compte tenu de la capacité restante des dépôts à neige et des accumulations prévues mercredi , précise une porte-parole municipale.

Environnement Canada indique que les averses de pluie prévues mardi soir dans le Sud de l'Ontario doivent se changer en neige d'ici mercredi soir, selon les secteurs.

Les régions de Windsor, Hamilton et Niagara, notamment, pourraient recevoir de 20 à 30 cm de neige. Plus à l'est, des accumulations de 10 à 20 cm sont attendues entre autres dans le Grand Toronto et à Kingston. De la poudrerie est possible par endroits.