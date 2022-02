Les Éloizes 2022 sont reportés à l’automne

L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) et la Municipalité de Petit-Rocher viennent d’annoncer ce changement de date dans l’espoir que l’événement puisse avoir lieu en présentiel à Petit-Rocher.

Je suis tellement contente d’annoncer cette décision qui nous donnera la possibilité de finalement nous réunir pour célébrer l’excellence artistique comme il se doit , affirme la directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, citée dans un communiqué.

L'événement culturel organisé par l'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick AAAPNB reconnaît tous les deux ans les artistes acadiens qui se sont démarqués dans leur discipline respective.

Petit-Rocher espère accueillir l'événement devant le public depuis près de trois ans, mais la pandémie constitue un bâton dans les roues des organisateurs.

Le domaine des arts et de la culture est frappé de plein fouet depuis le début de la pandémie et les artistes, les travailleurs et travailleuses culturels et même le public trouvent cette situation extrêmement difficile moralement , souligne Carmen Gibbs.

L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick AAAPNB promet de respecter toutes les consignes de la santé publique qui seront en vigueur à l’automne.