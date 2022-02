Les gyms pourront rouvrir le 14 février au Québec

La nouvelle, d’abord rapportée par le Journal de Montréal mardi matin, a été confirmée par Radio-Canada.

Une conférence de presse du premier ministre François Legault, accompagné du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, doit avoir lieu mardi à 13 h pour l'annoncer officiellement.

On est très heureux de cette annonce-là , a dit Gabriel Hardy, du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique, en entrevue à ICI RDI mardi. On a hâte aussi de voir si on va se rendre jusque-là , a-t-il ajouté. Deux semaines en pandémie c’est une éternité.

M. Hardy s'attend à ce que la capacité d'accueil des gyms demeure limitée, et évidemment, toutes les mesures sanitaires vont devoir rester en place , dont la distanciation, le port du masque, l'utilisation du passeport vaccinal et la désinfection. Mais il est plus que temps que l’activité physique reprenne dans l’équation santé de la population , selon lui.

Lundi soir, le premier ministre Legault s’est entretenu avec des experts de la santé publique pour faire le point sur les allégements des restrictions.

Cette journée marquait le début des assouplissements suivant la dernière vague de cas de COVID-19. L’ouverture des salles à manger des restaurants, l’entraînement pour le sport étudiant, et de petits rassemblements ont notamment été autorisés à nouveau.

D’autres levées de restrictions sont prévues le 7 février concernant les salles de spectacle et les cinémas.

Les propriétaires de centres d'entraînement se montraient impatients devant l’absence d’annonce les concernant dans les derniers jours. Certains d’entre eux se sont mobilisés symboliquement dimanche pour réclamer la possibilité de reprendre leurs activités.

Avec des informations de Sébastien Bovet