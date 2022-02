COVID-19 : nouvelles projections attendues en Ontario aujourd’hui

Ces experts ont conseillé le gouvernement Ford tout au long de la pandémie.

Le directeur scientifique du groupe, Peter Jüni, a affirmé lundi que l'Ontario était prêt pour la réouverture partielle des commerces qui s'est amorcée ce jour-là, citant la baisse des hospitalisations, du taux de positivité des tests de dépistage PCR et de la concentration du coronavirus dans les eaux usées, notamment.

Il a ajouté toutefois que le nombre d'Ontariens ayant reçu leur troisième dose de vaccin était toujours plus bas que ce qu'il espérait, pour poursuivre le déconfinement le 21 février. À l'heure actuelle, un peu plus de 53 % des 18 ans et plus ont eu leur dose de rappel.

C'est très important pour les gens de 40 ans et plus de recevoir leur troisième dose, [...] parce qu'ils ont besoin de cette protection additionnelle pour minimiser le fardeau sur les hôpitaux et avoir un meilleur pronostic personnel , a affirmé le professeur en épidémiologie à l'Université de Toronto.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À lire aussi : Réouverture en Ontario : les clients au rendez-vous dans les commerces

Foyers pour aînés

De son côté, le premier ministre Doug Ford doit tenir un point de presse mardi en compagnie de son nouveau ministre des Soins de longue durée Paul Calandra.

M. Calandra doit répondre aux questions des journalistes pour la première fois sur la situation dans les centres de soins de longue durée, après avoir succédé à son collègue Rod Phillips qui a démissionné de son poste le mois dernier.

À l'heure actuelle, plus de 56 % des foyers pour aînés en Ontario font face à une éclosion de COVID-19. Ces établissements ont recensé 129 décès au cours de la dernière semaine chez des bénéficiaires infectés.

De nombreuses restrictions, entre autres au sujet des visiteurs, demeurent en place.

La province a reporté du 28 janvier au 14 mars la date butoir à laquelle tous les employés des centres de soins de longue durée doivent avoir reçu leur troisième dose de vaccin.