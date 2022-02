Heather Stefanson comprend les camionneurs, mais s’oppose aux messages de haine

Je crois que les préoccupations relatives à la vaccination des camionneurs qui doivent traverser la frontière sont fondées et devraient être examinées plus en profondeur par notre gouvernement fédéral afin de trouver de meilleures solutions , écrit Heather Stefanson dans un message sur les réseaux sociaux, lundi soir.

Mme Stefanson croit que cela permet d'engager de nouvelles réflexions sur la gestion de la pandémie.

Avec l'utilisation de tests rapides et d'autres outils, nous devrions faire de notre mieux pour nous assurer que nous n'avons pas de perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison de cette politique , poursuit-elle

Selon elle, le Manitoba a connu du succès dans la mise en œuvre des tests comme alternative aux mandats de vaccination .

Le convoi de camions, qui est parti de la Colombie-Britannique il y a une semaine en passant par Winnipeg est actuellement à Ottawa, la capitale fédérale, où des manifestations sont en cours depuis 48 heures.

Par ailleurs, Mme Stefanson se montre critique envers ceux qui utilisent des symboles de haine lors de manifestations de soutien aux camionneurs.

Nous devons nous opposer fermement à ceux qui souhaitent utiliser les plateformes de protestation à des fins de haine , insiste-t-elle.

Ceux qui ont affiché des symboles racistes, proféré des menaces à l'encontre de fonctionnaires et les personnes liées à des groupes haineux doivent être condamnés dans le sens le plus fort possible. Ces actions divisent, sont mauvaises et ne ressemblent pas aux Canadiens.

Par ailleurs, Mme Stefanson indique qu'il faut continuer à promouvoir la vaccination contre la COVID-19 informant avoir, elle-même, reçu sa troisième dose de vaccin.