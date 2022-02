Des pompiers et ambulanciers de Winnipeg veulent un changement de culture au travail

L’enquête révèle la peur de l’échec et le sentiment de culpabilité permanent chez de nombreux employés, avec des impacts négatifs sur leur travail.

De plus, il est mentionné que les employés ont le sentiment qu’ils doivent agir pour ne pas nuire à leur propre sécurité et que la culture de travail implique des attentes à se conformer , à obtenir de l’approbation et à se faire aimer par les autres employés .

Selon l’enquête, de nombreux ambulanciers paramédicaux de Winnipeg ont envisagé de quitter leur emploi en raison de problèmes dans leur milieu de travail, mais les statistiques démontrent que peu l’ont fait.

En effet, des tensions sont signalées entre les pompiers et le personnel paramédical depuis de nombreuses années créant un envenimement des relations. Le chef des pompiers Chris Schmidt estime qu’il est possible d’améliorer les rapports tout en plaidant le respect général entre les employés .

Nous avons consacré une grande partie de notre formation à nous assurer que les gens possèdent les compétences nécessaires pour combattre les incendies, effectuer des sauvetages et soigner les patients. Nous devons maintenant nous assurer que nous fournissons les compétences et connaissances requises pour un lieu de travail sain et fonctionnel , déclare M. Schmidt.

Un peu moins de 500 personnes ont répondu au questionnaire, ce qui représente environ 30 % du personnel.

Selon le président du Syndicat qui représente les ambulanciers, le Manitoba General Employees' Union, Kyle Ross, il est troublant de constater que les comportements dominants au sein du service consistent à accepter le statu quo . Il note que cette attitude s’applique à tous les employés, peu importe leur genre ou leur ethnie.

Le rapport suggère que la culture de l’entreprise pourrait évoluer pour devenir plus constructive et plus axée sur les personnes , et qu’il est nécessaire de mettre en place des programmes visant à promouvoir des relations interpersonnelles plus efficaces .

Le Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg engagera prochainement un consultant qui l’aidera à élaborer un plan pour favoriser un changement de culture. La Ville espère que ce travail sera achevé au plus tard en juillet.

Avec les informations de Sam Samson