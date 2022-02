Manque de représentativité à la cérémonie d’ouverture du Mois de l’histoire des Noirs

Un certain malaise entoure la cérémonie d’ouverture du Mois de l’histoire des Noirs organisée par l’Association africaine du Nouveau-Brunswick et Dialogue NB. C’est que la majorité des participants à l’honneur sont des élus blancs et ne parlent pas français.

Le Conseil provincial des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick (CPPAANB) déplore un manque de représentativité lors de l’événement phare prévu mardi après-midi et qui lance un mois de réflexion autour des enjeux qui touchent la communauté noire.

Mamadou Diallo est le président du Conseil provincial des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le message que ça envoie, c’est qu’il n’y a pas de personnes issues de la minorité qui auraient pu porter cette voix de la communauté , déclare son président, Mamadou Diallo.

Les panélistes de la cérémonie d’ouverture sont la lieutenant-gouverneur Brenda Murphy, le premier ministre Blaine Higgs et les ministres Arlene Dunn et Tammy Scott-Wallace.

Cette présence politique ne fait pas l’affaire de tout le monde, étant donné — entre autres — la réticence de ce gouvernement a déclencher une enquête sur le racisme systémique.

Quand on parle du Mois de l'histoire des Noirs, on veut mettre en avant les personnes d’ascendance africaines et non les élus politiques , avance le membre du Conseil provincial des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick CPPAANB , Olivier Hussein. On connaît très bien les questions de discrimination systémique qui se sont passées au Nouveau-Brunswick.

Le Conseil provincial des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick CPPAANB tiendra son propre événement en parallèle mardi. Le conseil provincial déplore que ses demandes et suggestions pour un événement commun avec l’Association africaine soient restées lettre morte.

Il y a eu un manque de dialogue entre les structures qui, justement, ont eu à mettre en place des activités en ce qui concerne le Mois de l’histoire des Noirs , dit Mamadou Diallo.

Inclure les décideurs

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, qui participe à la cérémonie du Conseil provincial des personnes d’ascendance africaine du Nouveau-Brunswick CPPAANB , ne voit cependant pas de problème avec la formule de la cérémonie d’ouverture. Il rappelle que le but de l’événement est d’influencer les politiques publiques.

Donc, si on n’a pas les décideurs qui amènent des changements, c’est certain qu’on peut parler entre nous, mais je ne pense pas que ça va aller plus loin et un discours, ça doit se faire dans une collectivité dans son ensemble parce qu’on évolue dans une collectivité , explique-t-il.

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia. Photo : Radio-Canada

Le président de l’Association africaine du Nouveau-Brunswick, Yusuf Shire, souligne par ailleurs que les discussions se poursuivront durant tout le mois de février.

Nous allons célébrer tous les Africains, ainsi que les entrepreneurs noirs et leurs entreprises pendant vingt-huit jours dans notre communauté , avance-t-il. Nous allons souligner la contribution qu’ils ont apportée au Nouveau-Brunswick.

Il admet toutefois que le manque de représentation de la communauté africaine parmi les élus demeure un des nombreux défis de la province.

Au Nouveau-Brunswick, la cérémonie d’ouverture du Mois de l’histoire des Noirs organisée par l’Association africaine du Nouveau-Brunswick et Dialogue NB a lieu le mardi 1er février de 13 h à 14 h en format virtuel.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach