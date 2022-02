La frustration monte d’un cran au poste frontalier de Coutts

La frustration commence à se faire sentir pour les camionneurs et automobilistes bloqués au poste-frontière de Coutts en Alberta. Une manifestation contre les mesures de restrictions sanitaires et la vaccination obligatoire des camionneurs leur bloque la route.

Les manifestants bloquent l’accès au poste frontalier depuis samedi après-midi en soutien au convoi qui a envahi Ottawa.

Le camionneur canadien John Schwarz est resté coincé plus de 40 heures à son retour de l'Idaho.

Ces types nous ont essentiellement pris en otage et personne ne fait rien , a-t-il déclaré. La Gendarmerie royale du Canada GRC est là, mais on se fait dire qu'ils ont les mains liées.

Lundi après-midi, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé que certains automobilistes et camionneurs coincés avaient pu quitter le poste frontalier.

Des manifestants anti-restrictions bloquent l'accès au poste frontalier de Coutts en Alberta. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

À force de négocier et d’avoir des discussions continues avec les organisateurs de l'événement, ils ont finalement accepté d'ouvrir un chemin et certains véhicules ont été autorisés à partir , a indiqué le caporal de la Gendarmerie royale du Canada GRC , Curtis Peters.

Certains de ces gars sont coincés ici depuis trois jours sans douche ou nourriture et loin de leur famille. C'est donc une bonne nouvelle pour eux.

Lundi, le transport scolaire a été annulé et l’école n’a pas eu lieu pour les élèves du petit village de Coutts, selon la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Le maire de Coutts, Jim Willett, est frustré parce que les camions sur l'autoroute 4 empêchent le passage de la poste et l’accès aux commerces pour les 250 résidents de sa communauté.

Je suis déçu , a-t-il déclaré. Il ajoute que les organisateurs lui avaient dit que les manifestants allaient ralentir le trafic, mais ne bloqueraient pas la circulation.

Tout le monde a le droit de manifester, cela fait partie des libertés que nous avons ici dans ce pays. Ils devaient ralentir le trafic, mais en laissant un accès. Ces promesses n’ont pas duré longtemps. Tant qu’ils bloquent l’accès aux commerces ou à l’autoroute, ils ont perdu une partie de ma sympathie , a lancé Jim Willett.

La Gendarmerie royale du Canada GRC dit aux gens qui tentent de se rendre aux États-Unis d'utiliser un autre point d'entrée et refoule les camionneurs et autres automobilistes à environ 15 kilomètres de Coutts.

De leur côté, les responsables du Montana arrêtent et conseillent aux automobilistes de trouver un autre itinéraire, car ils seront bloqués une fois arrivés au Canada , précise Curtis Peters.

Un député albertain va manifester

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, et la ministre des Transports de l’Alberta, Rajan Sawhney, ont demandé sur les réseaux sociaux que le blocage soit démantelé rapidement.

Par ailleurs, le ministre de l'Emploi, l'Économie et l’Innovation, Doug Schweitzer, est déçu que son collègue, le député du Parti conservateur uni pour Taber-Warner, Grant Hunter, soit allé rencontrer les protestataires en fin de semaine. Le député a publié une déclaration lundi pour s’expliquer et demander que les manifestants cessent de bloquer l’accès au poste frontalier.

Le week-end dernier, je suis allé, avec certains membres de ma famille, à la frontière de Coutts pour offrir mon soutien à une manifestation pacifique de camionneurs et d'agriculteurs, comme c'est mon droit constitutionnel. J'ai exprimé mon soutien [à l'idée] de revenir à la normale en Alberta et de passer de la pandémie à l'endémie. Les camionneurs et les agriculteurs qui se sont rassemblés à la frontière sont au bout du rouleau avec les restrictions, tout comme la plupart des Albertains à qui je parle, a indiqué Grant Hunter.

Cela étant dit, une manifestation pacifique n'est pas un blocus qui empêche les gens de se déplacer librement et je demande donc à ceux qui bloquent le passage frontalier de Coutts de laisser passer les gens , a ajouté le député.

Le conseil des viandes du Canada s'inquiète que la situation perdure. Plus de 150 chargements de bœuf attendent de traverser la frontière à Coutts/Sweetgrass. On ne sait pas encore ce que fait le gouvernement provincial ou fédéral pour faciliter une résolution. Plus cela prendra de temps, plus cela causera de problèmes de chaîne d'approvisionnement et cela affectera tout le monde, du producteur au consommateur , a indiqué la porte-parole de l’organisme, Marie-France Mackinnon.

Avec les informations de CBC