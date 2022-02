11 M$ de la province pour reconstruire une école détruite par le feu

Le York Memorial Collegiate Institute a servi des familles pendant des générations et nous sommes déterminés à reconstruire cette école pour la communauté après l'incendie dévastateur de 2019 , a ajouté le ministre.

Cet investissement permettra d'offrir une école moderne, entièrement accessible, connectée numériquement et dotée d'une ventilation de pointe, qui fera en sorte que les élèves soient inspirés pour apprendre, découvrir et créer.

M. Lecce a également précisé qu'il y aura 368 nouvelles places pour les étudiants, pour un total de 1300 places pour les étudiants de l'école .

Dans l'après-midi du 6 mai 2019, un incendie a irrémédiablement endommagé l'école située à l'angle de l'avenue Eglinton Ouest et de la promenade Trethewey.

L'école a ouvert ses portes en 1929 en tant que mémorial pour les jeunes du canton de York qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, dont beaucoup ont quitté l’école secondaire pour s'engager dans l’armée.

Au cours des années qui ont suivi l'incendie, les élèves de l'école ont dû déménager deux fois. Ils ont été contraints de fusionner avec le corps étudiant du George Harvey Collegiate, avant de déménager dans leur propre bâtiment temporaire à la Scarlett Heights Entrepreneurial Academy.

En mai de l'année dernière, les élèves de l'école ont manifesté leur mécontentement après avoir appris que le conseil scolaire du district de Toronto envisageait de les réinstaller au George Harvey Collegiate à l'automne 2022.

À l'époque, le porte-parole du Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB), Ryan Bird, avait déclaré qu'aucune décision finale n'avait été prise, car le York Memorial CI et le George Harvey CI font actuellement l'objet d'un examen des installations destinées aux élèves .

En 2026

Craig Snider, directeur général des finances du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB , a déclaré que les travaux de reconstruction ont commencé peu après l'incendie et qu'une attention particulière a été accordée aux éléments patrimoniaux importants.

Un vitrail et des briques provenant du building original ont été conservés pour la reconstruction.

La structure restante du bâtiment a été stabilisée et un toit temporaire a été installé pour protéger le bâtiment des intempéries et des dommages pendant la construction , a déclaré M. Snider.

Nous [visons une réouverture] en 2026. Cette magnifique nouvelle installation présentera une utilisation plus efficace et efficiente de l'espace, combinée à une plus grande population étudiante. [...] Nous avons hâte d'ouvrir la porte.

Avec les informations de CBC News