Les médecins de famille demandent à Québec de « renoncer à l’abus de pouvoir »

À la lecture du mémoire de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), tout porte à croire qu’ils attendent le ministre de pied ferme à l’entrée de la commission parlementaire, pour ne pas dire avec une brique et un fanal! Il s’agit du premier groupe à témoigner à l’étude du projet de loi 11, qui s’amorce mardi matin.

Les médecins de famille demandent ni plus ni moins au gouvernement de renoncer à l’abus de pouvoir en retirant sa pièce législative insidieuse , déposée en novembre dernier. Ils la qualifient de choix politique irresponsable , d’ attaque irréfléchie , incompréhensible et de mauvaise foi .

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec FMOQ l’avertit que les services de première ligne ne peuvent pas être envisagés dans une dynamique motivée par la courte vue, la défiance, l’autoritarisme [et] la discrimination . Les médecins omnipraticiens affirment travailler d’arrache-pied à combattre la pandémie et refusent de porter l'odieux en étant faits boucs émissaires de l’incurie de l’État en matière d’organisation des services médicaux généraux par le gouvernement du Québec.

Nouveau président, mêmes débats

Dans les officines gouvernementales, on espérait que le changement de président à la tête du puissant syndicat allait adoucir les échanges. Malgré le départ du Dr Louis Godin, l’irritation des médecins est autant perceptible dans le mémoire et laisse présager des débats aussi vifs avec leur nouveau représentant, le Dr Marc-André Amyot.

Le gouvernement Legault tient à adopter le projet de loi avant la fin de la session parlementaire, mais surtout avant la campagne électorale, fait remarquer la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec FMOQ , qui prétend que le gouvernement ne cherche qu’à vider d’ici le mois d’octobre 2022 les guichets .

Qu’est-ce que le projet de loi 11?

Le gouvernement propose des mesures pour faciliter la prise en charge des patients – ils sont maintenant plus de 900 000 – en attente d’un médecin de famille. Entre autres, le ministre Dubé souhaite que les dirigeants des établissements de santé disposent d’outils pour obtenir l’information exacte sur la prise en charge de patients par les médecins de famille de leur région. À ce sujet, plusieurs omnipraticiens se rappellent la déclaration du premier ministre François Legault qui avait affirmé, quelques jours avant le dépôt du projet de loi, avoir en main le nom des médecins qui ne font pas un bon travail .

Dans la pièce législative, le gouvernement n’indique cependant pas vouloir imposer un nombre spécifique de patients pour chacun des médecins. Il veut que cette responsabilité revienne aux groupes de médecine familiale qui seront avisés du manque d’accessibilité.

Un Clic Santé pour les médecins

En entrevue à l’émission de radio matinale Tout un matin, sur les ondes de Radio-Canada, lundi, le ministre Christian Dubé faisait un parallèle avec la campagne de vaccination durant la pandémie.

On a décentralisé dans chacune des régions du Québec. Ce sont les Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS et les Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS qui se rendaient compte que les gens attendaient pour des rendez-vous et faisaient la file. Ce n'est pas acceptable! Il faut augmenter le nombre de rendez-vous! Ça va être la même chose […] on va dire aux médecins : dans votre région, on aimerait ça que vous augmentiez le nombre de rendez-vous et, pour ça, on est prêts à vous aider par le triage. L’objectif, ce n'est pas que ces gens-là travaillent plus fort, mais qu’on envoie à nos médecins les bons patients après avoir fait le triage nécessaire.

Pour réduire la pression, le ministre veut intégrer d’autres professionnels de la santé comme des infirmières spécialisées et des pharmaciens. Il cite en exemple les régions de Rimouski et de Rivière-du-Loup, qui ont réussi à implanter cette approche.

Ainsi, le projet de loi prévoit l’implantation d’une nouvelle plateforme de prise de rendez-vous afin que les patients puissent, à terme, voir un médecin dans les 36 heures. La FMOQ FMOQ prétend avoir mis elle-même ce concept sur la table.

La réforme Barrette 2.0?

La Fédération perçoit le projet de loi comme une malhabile reprise de la façon de faire de l’ancien gouvernement , comme une version actualisée de la désolante loi 20 de l’ex-ministre Gaétan Barrette. Le gouvernement Legault n’y a jamais eu recours, mais celle-ci prévoit des pénalités si un médecin de famille ne prend pas en charge un minimum de patients. Pour le syndicat, le projet de loi 11 a le même effet, puisqu’il bafoue le processus normal de négociation .

Alors que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec FMOQ calcule qu’il manque 1000 médecins de famille au Québec, l’approche du gouvernement Legault aggravera la situation, selon elle. Des départs prématurés à la retraite sont à prévoir, ainsi qu'une réduction de l’attractivité de la profession, en plus de toucher de manière disproportionnée les jeunes parents et tout particulièrement les femmes, ainsi que les médecins approchant l’âge de la retraite .