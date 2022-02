La communauté chinoise de Toronto célèbre le Nouvel An lunaire

Plusieurs membres de la communauté chinoise de Toronto se sont réunis lundi dans le quartier chinois pour illuminer des lanternes et célébrer le Nouvel An lunaire, qui a lieu le 1er février. Une occasion pour la communauté de se rassembler après quelques mois plus difficiles, marqués par la pandémie.

Près du centre commercial Dragon City à Toronto, de nombreuses lanternes illuminent le quartier.

L'installation artistique Yue Moon a été conçue pour célébrer et préparer l’Année du Tigre, une année qui était très attendue par la diaspora chinoise.

Le symbole du tigre, c'est un symbole de force et de joie , explique le président de la Société de développement du quartier chinois de Toronto, Tonny Louie, qui a participé à l’illumination des lanternes lundi.

Les gens s’attendent à une meilleure année , ajoute le président qui explique que son quartier a été dévasté par le confinement, les fermetures de commerces et la baisse de l’achalandage touristique.

« Si le tigre nous accompagne pour les 12 prochains mois, nous serons définitivement dans une meilleure posture. » — Une citation de Tonny Louie, président de la Société de développement du quartier chinois de Toronto

Selon la porte-parole francophone de la Société de développement, Megan Ip, le symbole prend tout son sens dans le contexte actuel, après deux années de pandémie.

Je pense que l'on peut être encore plus fiers de notre résilience à travers tout ce que l'on a vécu. Avec l’Année du Tigre, on peut revenir encore plus fort. On célèbre ensemble , décrit-elle.

Selon Megan Ip, la porte-parole francophone de la Société de développement du quartier chinois de Toronto, le tigre symbolise la force et la résilience de sa communauté. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

L’importance de la communauté

Lors des premiers mois de la pandémie, Zhengyu Fang, l’un des copropriétaires du restaurant Wuhan Noodle 1950 à Markham, recevait beaucoup d’appels haineux en raison du nom de son commerce.

Mais rapidement, plusieurs personnes ont soutenu son restaurant qui s'en sort mieux aujourd'hui. Pour lui, le Nouvel An lunaire est synonyme d’un bon repas où plusieurs personnes se réunissent pour manger ensemble .

D'ailleurs, cette idée de communauté a aussi été très présente dans la conception de l’installation artistique Yue Moon. Plus de 140 personnes ont participé à la création d'œuvres qui peuvent être aperçues sur ces lanternes installées dans le quartier chinois.

Un processus créatif chapeauté par l'association d'art public STEPS où travaille Renée Castonguay. Les gens qui ont participé à l’installation ont pu échanger sur leurs souvenirs, leurs traditions. La communauté est très passionnée. Je pense que c’était important pour tout le monde de se rassembler, de collaborer et de pouvoir partager cette expérience positive dans l’espace public , explique-t-elle.

Elle joute que les artistes à la tête du projet, Paddy Leung et Meegan Lim, ainsi que leurs collaborateurs, ont voulu honorer les espaces publics du quartier et les transformer en expérience culturelle .

Place aux célébrations

Les célébrations du Nouvel An lunaire vont se poursuivre pendant quinze jours au sein de la communauté chinoise de Toronto.

Le Centre culturel chinois du Grand Toronto organise par exemple un événement virtuel le 7 février, qui mettra de l’avant plusieurs artistes évoluant dans le monde des arts vivants et des arts visuels.

La Commission de transport de Toronto (Commission de transport de Toronto CTT ) a pour sa part tapissé des dessins de tigres sur quatre tramways de la Ville Reine pour souligner l’occasion.

Le Nouvel An lunaire marque une fête importante pour de nombreux résidents de notre ville. Cette campagne de la Commission de transport de Toronto CTT est un excellent moyen pour la Ville de souligner ces célébrations avec nos résidents , a déclaré le maire John Tory par voie de communiqué.

La Commission de transport de Toronto (CTT) a mis des dessins de tigres sur certains de ses tramways pour souligner l’occasion. Photo : Commission de transport de Toronto

Le Nouvel An lunaire marque la nouvelle année pour plusieurs communautés en Asie. Il est aussi célébré par les Canadiens originaires du Vietnam ou encore de la Corée.

Le jour de la célébration varie d’année en année, mais il a toujours lieu entre la dernière semaine de janvier et les trois premières semaines de février.