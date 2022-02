Fin de l’exemption de test PCR pour certains Britanno-Colombiens à la frontière

L'exemption avait été instaurée fin décembre, à la suite des inondations majeures du mois de novembre dans la vallée du Fraser. Elle s'appliquait aux résidents de la Colombie-Britannique pleinement vaccinés, et leurs enfants de moins de 12 ans, qui traversent une frontière terrestre, et dont le but du voyage est l'achat de biens ou de services.

« L’exemption temporaire  (Nouvelle fenêtre) des exigences relatives aux tests de dépistage avant l’entrée, à l’arrivée et au huitième jour, ainsi qu’à l’exigence de quarantaine, pour les résidents et les travailleurs essentiels de la Colombie-Britannique » est supprimée.

Le gouvernement du Canada continue d’exiger que tous les voyageurs, à moins qu’ils n’en soient expressément exemptés, présentent un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 valide dans les 72 heures précédant le départ prévu de leur vol vers le Canada ou leur arrivée à une frontière terrestre.

Ceux ayant un résultat positif à un test de dépistage moléculaire effectué dans les 10 à 180 jours avant leur départ prévu vers le Canada n’ont pas besoin de présenter un test négatif.