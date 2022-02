COVID-19 : pandémie ou endémie?

Alors que le nombre d’hospitalisations dues à la COVID-19 en Alberta demeure élevé, le nombre de nouvelles infections a diminué . À l’échelle nationale, on entend de plus en plus dire que le virus est là pour de bon , et qu’il deviendra endémique.

La consultante en épidémiologie des maladies infectieuses et chargée de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal Nimâ Machouf explique qu’une endémie est une maladie qui persiste par sa durée et par sa présence. Si, au niveau du temps et de l’espace, la distribution [de la maladie] devient plutôt illimitée, on parle à ce moment-là d’endémie [...], donc elle reste dans le temps. Ce n’est pas comme si ça venait et si ça partait. C’est en continu, en permanence , précise-t-elle.

Selon elle, la COVID-19 peut aujourd'hui être qualifiée d'endémique. Je pense qu’on est rendus là. Passons au mode gestion endémique , estime-t-elle.

« Il faut qu’on s’adapte; le virus a gagné. » — Une citation de Nimâ Machouf, consultante en épidémiologie des maladies infectieuses à l'École de santé publique de l'Université de Montréal

De la pandémie à l'endémie

Elle note toutefois que le virus n’en est pas moins dangereux, et qu’il faut continuer à jouer de prudence. Il faut bien comprendre qu'[adopter une] gestion endémique ça ne veut pas dire que le virus est parti, [que] c'est fini, [qu']on arrête d'y penser. Il faut bien le surveiller; il faut s'occuper de la transmission du virus, donc de l'aération. Et il faut augmenter la capacité hospitalière aussi, parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de soins hospitaliers , explique-t-elle.

Elle soutient que si le virus continue à se développer vers une forte capacité de transmission; qu’on le veuille ou pas, le nombre de personnes qui va être affecté va être très grand .

Lever les mesures sanitaires?

Nimâ Machouf souligne qu’il faudra apprendre à vivre avec la présence de la COVID-19. On peut se permettre d’aller vers un stade d’endémicité, où on va essayer de gérer la présence du virus , dit-elle.

Elle rappelle néanmoins que certaines habitudes développées depuis le début de la pandémie vont demeurer. On va arrêter un moment donné de porter le masque, mais si on est malade, on porte le masque, pour éviter de rendre les autres malades , rappelle-t-elle.

« Il va falloir de grosses campagnes de sensibilisation pour la COVID, et probablement de vaccination aussi, pour que les gens essaient de réduire les contacts potentiellement infectieux. » — Une citation de Nimâ Machouf, consultante en épidémiologie des maladies infectieuses à l'École de santé publique de l'Université de Montréal

À l'été 2021, le gouvernement albertain a décidé de lever la plupart des mesures sanitaires. Sa médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, a alors dit que la COVID-19 est toujours là et qu' il faut apprendre à vivre avec .

La province a ensuite changé son fusil d'épaule et réinstauré certaines mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus.