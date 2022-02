Budget : problèmes à l’horizon à Saint-Barnabé

C’est que l’adoption du budget est la première étape qui mène à l’envoi du compte de taxes.

C’est inquiétant. Les taxes, c’est la source de financement de la municipalité. Le budget de Saint-Barnabé est d’environ 1,8 M $ et on tourne environ aux alentours de 200 000 $ de dépenses par mois en salaire, en frais de déneigement des routes et des trottoirs et les assurances. L’hiver, ce sont les plus gros mois où les décaissements sont les plus importants , explique l’ancien maire de la municipalité, Michel Lemay.

Il confie que lors de son départ l’automne dernier, la municipalité disposait d’un fonds de roulement d’environ 400 000 $, un montant qui devrait permettre de couvrir les opérations courantes durant deux mois, tout au plus.

« Plus on retarde, plus les liquidités de la municipalité et les marges de crédit vont étirer. » — Une citation de Michel Lemay, ancien maire de Saint-Barnabé

L’article 954 du code municipal du Québec prévoit que le budget du prochain exercice financier doit normalement être déposé entre le 15 novembre et le 31 décembre. Cette période est prolongée d’un mois lorsqu’une élection générale se tient dans la municipalité, comme c’est le cas pour l’exercice 2021-2022.

Peu de réponses pour les citoyens

Le maire de la municipalité, Guillaume Laverdière, a décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada. Il estime que la situation ne le commande pas et invite plutôt les citoyens inquiets à communiquer directement avec lui à l’hôtel de ville. Il a affirmé vouloir travailler en régie interne avec son équipe afin de livrer ce budget le plus rapidement possible. Il souhaiterait faire l’embauche d’une firme externe pour le boucler, ce qui devra faire l’objet d’un vote par le conseil municipal.