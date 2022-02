Des commerçants du centre-ville d’Ottawa exaspérés par certains manifestants

Des commerçants et propriétaires de petites entreprises établies au centre-ville d’Ottawa s’impatientent face aux manifestants qui continuent d’occuper le quartier malgré les appels des autorités à ce qu’ils plient bagage.

Ça suffit, là! , lance Robin Seguin, propriétaire d’un salon de coiffure situé dans le secteur.

Ce lundi était jour de réouverture pour les restaurants et salle de sport de la capitale fédérale, comme partout en Ontario. Certains ont toutefois décidé de garder leurs portes fermées en raison des manifestants.

Moi, j'ai une entreprise [et] je suis la seule propriétaire. Je n’ai aucune [subvention] ou argent du gouvernement. Je survis seulement avec mon entreprise et maintenant [...] je ne veux pas ouvrir à cause des problèmes de sécurité dans le centre-ville d’Ottawa , dit Robin Seguin.

Des manifestants étaient toujours bien présents sur la colline du Parlement, lundi après-midi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Elle affirme que son salon, le Victoria Barber Shop, n’avait jamais eu à fermer en raison de manifestations en 98 ans d’existence.

La directrice générale de la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du quartier Vanier, Nathalie Carrier, déplore aussi le fait que des commerçants aient été contraints à attendre pour ouvrir leurs portes. L'intérieur du bâtiment du marché By est, par exemple, demeuré fermé lundi.

« C’est vraiment déprimant comme histoire de ne pas être capables de rouvrir parce qu’il y a des problèmes de sécurité et de circulation, de transport en commun. Nos membres font face à des choses exceptionnelles et c'est vraiment décevant. » — Une citation de Nathalie Carrier, directrice générale de la ZAC de Vanier

Certaines entreprises qui pouvaient déjà accueillir des clients, avant lundi, auraient été aux prises avec des manifestants ne portant pas le masque et fumant à l’intérieur, depuis l’arrivée du convoi de camionneurs. C’est ce que dit avoir entendu Nathalie Carrier.

Bien qu’on puisse comprendre que les gens ont des droits démocratiques, à un moment donné il faut quand même penser, comme entreprises, à nos clients [habituels] et surtout à nos employés , soutient-elle.

Plusieurs commerçants et restaurateurs ont, d’un autre côté, raconté avoir pu bien profiter de la réouverture de lundi. Ils ont souligné à quel point ils étaient heureux de reprendre contact avec leur clientèle d’habitués.

Je m’attendais à voir plus de monde aujourd’hui , note toutefois Jessica Cole, serveuse de longue date au restaurant Chez Lucien, situé près du marché By.

Le restaurant Chez Lucien, à Ottawa (archives) Photo : Hugo Bélanger

Je crois que des gens n’ont pas pu se rendre en raison des fermetures de route. Cela dit, la manifestation n’a rien à voir avec nous , ajoute-t-elle. Elle souligne d’ailleurs qu’elle est heureuse de servir les clients, peu importe qu’ils soient manifestants ou non, mais à condition qu’ils respectent les règles sanitaires.

Le propriétaire du centre d’entraînement Bodiesbyphil, Phil Green, constate aussi que toutes les personnes inscrites à des cours ne se sont pas présentés en raison, entre autres, de la circulation routière perturbée. D’autres ne se sentent pas à l’aise de se retrouver dans le quartier occupé par des manifestants, affirme M. Green.

Ce dernier souligne, par ailleurs, que les entrepreneurs comme lui n’en sont pas à leurs premières difficultés depuis le début de la pandémie.

Tout le monde qui est propriétaire d’une petite entreprise et qui a [vécu] ce va-et-vient de fermetures sait que ce n’est pas facile de faire ça. C’est déjà assez difficile et maintenant on ajoute cet obstacle additionnel sur notre chemin , déplore-t-il.

Avec les informations de Nafi Alibert et de Rémi Authier