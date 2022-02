Manifestations à Ottawa : comment sortir de la crise, selon des élus de l’Estrie?

S'il affirme ne pas avoir vu de débordements et s'être senti en sécurité , il admet que la situation est tendue et nécessite une sortie de crise. Cependant, il estime que celle-ci ne pourra se faire que dans le dialogue et accuse le premier ministre Justin Trudeau de ne pas faire preuve d'écoute et de jeter de l'huile sur le feu .

Il est l'un des rares politiciens qui n'ont pas pris la parole, qui n'a pas donné son opinion, qui n'a pas tenté de calmer le jeu dès le début , déplore-t-il.

Il y avait des gens de tous les horizons, et ce n'est pas vrai que tous les gens à Ottawa étaient tous des complotistes, anti-vaccins, qu'on essaie tous de les mettre dans le même panier, ajoute le député. Il y a en a qui vivent des moments difficiles, qui ont perdu leur emploi. Ces gens sont aussi des gens qui ont le droit de s'exprimer.

« Comme certains experts l'ont dit, ce n'est pas dans la confrontation, mais plutôt dans le dialogue qu'on va réussir à apaiser les choses. La dernière chose dont on a besoin, c'est que cette situation dégénère. » — Une citation de Alain Rayes, député fédéral de Richmond-Arthabaska

Le député conservateur admet que la fin de toutes les mesures sanitaires, exigée par plusieurs camionneurs, n'arrivera pas . Cependant, il se demande pourquoi il ne serait pas possible de faire preuve de souplesse avec la vaccination des camionneurs, comme il a été possible de le faire avec les professionnels de la santé.

Quand le gouvernement a tenté d'imposer la vaccination [aux professionnels de la santé], on s'est rendu compte que c'était impossible. Le gouvernement du Québec a mis en place des mesures compensatoires pour s'assurer de la sécurité et que le système puisse fonctionner. Ces gens-là, dans le système d'approvisionnement, sont essentiels , soutient-il.

Le député conservateur Alain Rayes croit que le gouvernement doit faire preuve d'écoute et ouvrir le dialogue. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Est-ce que le mouvement aura un impact sur l'approvisionnement?

De son côté, la députée libérale de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, martèle que la manifestation consiste en un mouvement anti-vaccin et contre les mesures sanitaires. Si elle estime également qu'il est temps de sortir de cette crise, ce dénouement passe, selon elle, par l'acceptation du vaccin.

« On reconnaît le droit de manifester, de s'exprimer. Les gens l'ont fait haut et fort pendant deux jours. On a entendu le message, mais on n'est pas d'accord avec le message parce que pour s'en sortir, c'est la vaccination. » — Une citation de Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead

La ministre canadienne de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, affirme que la sortie de crise n'est possible que par la vaccination. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Elle souligne par ailleurs que le conflit actuel a occupé peu de place dans les discussions des ministres fédéraux, lundi, lors d'un sommet sur la chaîne d'approvisionnement auquel elle a pris part. Les ministres fédéraux estiment que la pénurie de main-d'œuvre, les fermetures d'usines et les changements de consommation ont causé des impacts beaucoup plus importants que les manifestations à Ottawa.

L'Association des camionneurs s'est dissociée de ce mouvement-là, et comme la majorité de la population en général, 90 % des camionneurs sont vaccinés. On ne considère pas que cela a un impact significatif sur la chaîne d'approvisionnement , souligne-t-elle.

Une pression qui se poursuit à Ottawa

Selon le camionneur Simon Vallée, qui a participé à l'organisation du convoi qui a quitté Stanstead vendredi, les manifestants n'ont aucune intention de quitter Ottawa tant qu'il y aura des mesures sanitaires.

Simon Vallée a conduit le camion en tête du convoi de camionneurs à Stanstead. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il n'a pas été convaincu par le discours prononcé lundi par le premier ministre Justin Trudeau, et affirme encore avoir le soutien de la population.

Il y a une solution pour qu'on quitte les lieux ici à Ottawa. Une seule, il n'y en a pas deux. Ça va prendre une heure pour qu'on soit ressortis d'ici, et on ressort d'ici la journée où on n'aura eu aucune mesure COVID , s'exclame-t-il.

« Nous, c'est les mesures COVID qu'on est ici pour enlever. » — Une citation de Simon Vallée, camionneur et organisateur du convoi de Stanstead

On s'est entendus pour une chose. On va laisser les gens de 11 h à 7 h le matin sans bruit, et dans la journée, c'est festif, c'est beaucoup de bruit , ajoute-t-il.

Avec les informations de Christine Bureau