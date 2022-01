Le mois de janvier le plus froid au Saguenay depuis 1994

Ceux qui ont trouvé le mois de janvier particulièrement froid au Saguenay n’ont pas eu la berlue. Avec une température moyenne de -20,2 degrés Celsius, il a été le plus froid enregistré depuis 1994.

Il y a 27 ans, la température moyenne s’était établie à -22,9 degrés.

Et pour retrouver un autre mois plus froid que celui de 2022 dans les données de la station météorologique de la base de Bagotville, il faut reculer jusqu'à 1957, avec -20,5.

Il s'agit là des trois seuls mois où la température moyenne s'est située sous les -20 degrés Celsius.

Selon le météorologue André Cantin d'Environnement Canada, le mois de janvier 2022 s'est retrouvé plusieurs degrés sous la normale.

Le mois de janvier 2022 a été un mois de janvier très froid avec quand même un écart par rapport à la normale de 4,5 degrés. On a enregistré une température moyenne de -20,2, alors que la normale est de -15,7. C’est quand même un écart important. Ce n’est pas un record, mais c’est quand même significatif , a-t-il indiqué en entrevue lundi après-midi.

Bien que le mois ne soit pas terminé encore, la température moyenne ne devrait pas trop bouger d’ici minuit lundi.

Le temps froid a particulièrement frappé l’esprit en comparant avec janvier dernier.

« L’an passé, la température moyenne en janvier 2021 a été de -10,4, donc c’est presque 10 degrés plus chaud que cette année, d’où le contraste très marqué qu’on a connu cette année. » — Une citation de André Cantin

Toujours selon André Cantin, les températures froides seront toujours présentes prochainement, au moins pour la première semaine de février, à l’exception de mercredi.

Des précipitations normales

Il y a cependant eu peu de neige. D’un point de vue précipitations, ç’a été un mois relativement normal. On a eu 71 cm de neige, alors que la normale est 65 , a-t-il ajouté.

C’est un mouvement d’air à la grandeur de l’Amérique du Nord qui a expliqué ce froid persistant. La position du courant-jet qui plongeait plus sur le centre du pays jusque sur le long de la côte est et qui donnait une trajectoire dominante des tempêtes le long de la côte est américaine, ce qui laissait tout le Québec et l’Ontario dans la masse d’air froid , a indiqué André Cantin.

Pour conclure, le météorologue d’expérience a mentionné que ceci évidemment ne pouvait servir à prouver qu’il n’y a pas de réchauffement climatique. Lorsque des endroits connaissant des températures plus froides, d’autres ailleurs ont des températures chaudes plus élevées, a-t-il souligné, en ajoutant qu’au final le réchauffement s’observait bien sur une longue période.