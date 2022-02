L’activité reprend prudemment dans les commerces en Ontario

Les salles à manger des restaurants, les salles de sports, les cinémas et les musées ont pu rouvrir lundi à 50 % de leur capacité d'accueil après près d'un mois de fermeture. Cette énième réouverture ne se fait pas sans prudence, et certains demandent au gouvernement Ford d'accorder plus d'aide financière aux petites entreprises.

La salle de sport OrangeTheory Fitness rouvre ses portes pour la cinquième fois en deux ans de pandémie.

Mais pour le gérant, Ian Smith, c'est toujours un moment rempli d'émotion.

« Cela ressemble à du déjà-vu, mais nous sommes ravis d'être de retour, nous sommes ravis de faire revenir nos membres ici. » — Une citation de Ian Smith, gérant de la salle de sport Orange Theory Fitness à Toronto

Les clients étaient au rendez-vous dès le petit matin, malgré la capacité d'accueil sabrée de moitié.

Les gens avaient hâte de revenir, nous savons que l'expérience en studio est imbattable. Beaucoup d'entre eux sont donc revenus profiter avec nous pour le premier jour ,

Une certaine effervescence règne aussi dans le café Mixed Senses où toutes les tables sont occupées.

« Le fait que les clients puissent s'assoir, c'est vraiment bénéfique » pour les affaires comme pour le moral, dit la serveuse Melika Khoshnevis. Photo : Radio-Canada

Au cours du dernier mois, c'était vraiment ennuyeux de rester assis au café en donnant du café aux gens et d'attendre que quelqu'un entre dans le café , témoigne la serveuse Melika Khoshnevis.

Mais aujourd'hui, c’est si animé, c'est agréable d'avoir des gens assis à l'intérieur et simplement entendre les conversations des gens.

Étendre l'aide économique pour les petites entreprises

La réouverture ne fait toutefois pas oublier les difficultés économiques que rencontrent les commerçants.

Certains perdent plus d'argent à rester ouverts qu'à être fermés lorsque la capacité d'accueil est limitée, explique le restaurateur Amar Elimam du quartier Danforth.

Plusieurs commerces demandent à la province d'inclure tous les commerçants dans la nouvelle Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises.

M. Elimam, qui est membre du conseil de la zone d'amélioration commerciale de Broadview-Danforth, cite en exemple les difficultés vécues par les commerçants au détail, qui ont vu leur niveau de fréquentation baisser malgré leur autorisation à rester ouverts.

Ian Smith tient à faire passer le message au gouvernement. Nous avons toujours respecté à la lettre les mesures sanitaires, mais le coût financier des fermetures est incommensurable.

Ian Smith est le gérant de la salle de sport OrangeTheory Fitness, dans le centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada

Tout compte fait, les petites entreprises se sont énormément endettées , rappelle le gérant de la salle de sport.

En plus des limites de capacité, les entreprises continueront d'être soumises à un certain nombre de restrictions. Par exemple, les clients des concerts, des théâtres et des cinémas devront rester assis. Le chant et la danse ne seront pas autorisés dans les restaurants et les bars, sauf pour les travailleurs et les artistes.

L'Ontario prévoit passer à une nouvelle étape de déconfinement le 21 février, permettant aux établissements d'accueillir 100 % de leur clientèle.

Nous sommes prêts pour cette réouverture , mais il n'est pas question de se précipiter, rappelle le directeur du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Le Dr Peter Jüni était de passage à l’émission de nouvelles du matin de CBC lundi. Photo : Radio-Canada

Il faudra d'abord voir si les hospitalisations et le taux de positivité aux tests de dépistage continuent d'être à la baisse, dit Dr Peter Jüni en entrevue à CBC.