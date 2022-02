La revitalisation du centre-ville, une priorité pour la Ville de Rimouski

Outre la démolition de la Grande-Place, la Ville de Rimouski entend améliorer l'esthétisme de la rue Saint-Germain.

Ce plan-là inclut plusieurs actions, notamment le remplacement du mobilier urbain, l'acquisition de mobilier non fixe qui va pouvoir être déplacé au gré des besoins, de l’aménagement paysager, une campagne de promotion de l’achat local et l’organisation d’événements attractifs , précise le directeur général de la Ville de Rimouski, Marco Desbiens.

La Ville peut compter sur une aide maximale de 700 000 $ de la part du gouvernement du Québec pour relancer son centre-ville. Cette aide a été offerte à plusieurs villes en raison de la diminution d'achalandage causée par la pandémie de COVID-19.

Par contre, rien dans le document ne concerne le changement de vocation de la place des Anciens-combattants.

Il y a toujours l’intention de faire quelque chose avec la Place des Anciens combattants, mentionne le maire Guy Caron, d’essayer d'en faire un espace où on pourra rassembler les deux portions divisées du centre-ville. Mais pour moi, le futur du site ne pourra pas être débloqué tant que la question de la cathédrale ne sera pas résolue.

La Ville va protéger le Grand Séminaire

Par ailleurs, le conseil municipal annonce son intention de protéger le Grand séminaire cette année.

Déjà en 2017, une étude commandée par la Ville et la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette recommandait que le Grand Séminaire, situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest, fasse l'objet d'une protection particulière de la part de la Ville.

Le bâtiment a été construit dans les années 1930. Il a formé les futurs membres du clergé régional pendant des décennies. Le Grand Séminaire possède aussi une excellente valeur d'authenticité, selon l'étude architecturale de 2017.

À part quelques changements mineurs, les lieux demeurent relativement semblables à ce qu'ils étaient en 1947.

Selon Guy Caron, il y a des étapes à respecter, comme l'inspection du bâtiment, avant d'en venir à une résolution pour citer le Grand Séminaire.

Il y a quelques années, un promoteur de la région de Québec avait tenté d'acquérir le Grand Séminaire pour le raser. Le projet consistait à construire de nouveaux logements pour des communautés religieuses.

Il n'y a que six immeubles cités par la Ville de Rimouski.

Limites de vitesse

Bien que la mesure soit déjà effective depuis quelques mois dans certains secteurs, la Ville de Rimouski va abaisser à 40 km/heure la vitesse pour l'ensemble des rues à vocation résidentielle dès cette année.

Le directeur général indique cependant que le plan n'est pas encore complètement finalisé.

On parle des secteurs résidentiels, précise-t-il. Les artères qui sont plus des rues collectrices vont demeurer à 50 km/heure, du moins pour la plupart. On est à finaliser les plans qui vont déterminer où vont débuter ces zones-là et où elles vont se terminer.

Le plan d'action 2022 de la Ville de Rimouski ne comprend cependant pas l'abaissement de la vitesse maximale à 50 km/heure sur le boulevard Saint-Germain dans le quartier Sacré-Cœur, comme le réclament des citoyens.

Dans son plan d'action, la Ville prévoit également entreprendre la révision du plan d’urbanisme et la première phase de réaménagement de Rimouski-Est. Elle entend aussi amorcer l'élaboration d'un plan de mobilité durable.

Une consultation citoyenne auprès des usagers des arénas figure aussi dans le plan et une autre, en vue pour le plan d'action de la famille et des aînés.

La planification de la consultation Rimouski 2030 doit aussi s’amorcer.

Parmi les autres projets : la rénovation des terrains de tennis, le remplacement de la surface du terrain synthétique du complexe sportif Guillaume-Leblanc, l’amélioration du transport en commun.

