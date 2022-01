Un enseignant accusé d’agressions sexuelles sur ses élèves

Selon les policiers, M. Graham enseignait à des élèves de 6e et 7e année à la Donview Middle Health and Wellness Academy, une école du Conseil scolaire public anglais de Toronto. Il aurait agressé sexuellement plusieurs élèves à plusieurs reprises entre septembre 2021 et octobre 2021.

Avant cela, l'accusé a également travaillé pendant trois ans à l'école publique Alexander Stirling au 70 Fawcett Trail, dans la ville de Toronto , peut-on lire dans le communiqué.

Il fait face à quatre chefs d’accusation de contacts sexuels ainsi que quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle.

Les policiers ne précisent pas quand l’accusé a été arrêté. Il doit comparaître le 16 mars.