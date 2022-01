Baie-Johan-Beetz sans eau potable depuis une dizaine de jours

Les résidents du village de Baie-Johan-Beetz n'ont plus d'eau potable depuis plus d'une semaine. Le réseau d'aqueduc a flanché pour une raison encore inconnue.

Une partie de la rue du Nord est touchée par le bris depuis aussi plus d'une semaine.

Les bureaux municipaux et la Coop les Choix de Marguerite ne peuvent plus utiliser le système d'égouts.

Christine Dufour, postière au bureau de poste et employée de la Coop, explique que les citoyens se sont organisés rapidement.

Ça s'est organisé en dehors de la structure municipale , précise la postière. Elle indique que de l'eau potable est distribuée aux citoyens à partir d'un trou qui a été fait dans la glace de la rivière près du village. De l'eau non potable est également distribuée pour que les résidents puissent tirer la chasse d'eau des toilettes.

Des citoyens plus jeunes ont entrepris de distribuer de l'eau non potable. Lundi, on a reçu des palettes [de contenants] d'eau potable à la coop, mais comme les gens n'ont pas eu le temps de faire des réserves, ils ont flushé leur toilette avec l'eau potable qu'on a reçue lundi , raconte Christine Dufour.

« Lundi, ils ont commencé à aller chercher de l'eau à la rivière et d'aller porter de l'eau en ski-doo à chacune des maisons. » — Une citation de Christine Dufour, postière au bureau de poste et employée de la Coop

Mme Dufour s'inquiète par contre que le village soit évacué.

C'est sûr que les plus vieux sont inquiets. De l'eau, ils n'en ont pas comme ils veulent, puis eux ils ne peuvent pas aller chercher leur gallon d'eau comme ils veulent , met-elle de l'avant. Là, on a une citerne au garage municipal pour nous éviter d'aller chercher ça sur la rivière, c'est quand même dangereux.

« Ça fait quasiment dix jours qu'on n'a pas de toilettes, c'est compliqué. » — Une citation de Christine Dufour, postière au bureau de poste et employée de la Coop

Christine Dufour affirme que les informations communiquées par la Municipalité sont . Moi je trouve que ça manque, je sais qu'ils font tous les efforts qu'il faut, mais on n'a pas de communication.

Radio-Canada a tenté de joindre, sans succès, la Municipalité et le maire de Baie-Johan-Beetz.

Des demandes d'information ont également été faites au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministère de la Sécurité publique. Au moment de publier ce texte, nous n'avions reçu aucune réponse à ces demandes.

Avec les informations de Shanelle Guérin